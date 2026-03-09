Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 20:48

«Тысяча катастроф»: спасатели взломали дверь из-за спящего подростка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В подмосковном Егорьевске спасателям пришлось взломать дверь квартиры из-за спящего внутри нее 14-летнего подростка, сообщили в пресс-службе ГКУ «Мособлпожспас». Мама мальчика вернулась домой и обнаружила, что сын не выходит на связь.

Она звонила — абонент недоступен. Стучала в дверь квартиры — тишина. В голове у любой матери в этот момент проносится тысяча катастроф, — рассказали в ведомстве.

После взлома выяснилось, что подросток очень крепко спал. Ни ему, ни его матери не понадобилась помощь медицинских работников.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники МЧС эвакуировали ребенка, который застрял на льду реки Фонтанки в районе моста Ломоносова. Операцию провели спасатели 37-й пожарно-спасательной части.

Кроме того, в Новосибирске спасатели освободили семилетнего мальчика, который застрял головой в отверстии спинки деревянного стула. Как сообщили в городской службе аварийно-спасательных работ, мать школьника пыталась помочь, однако ее усилия не увенчались успехом.

Подмосковье
спасатели
квартиры
подростки
