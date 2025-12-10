Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 16:37

Российский школьник застрял головой в спинке стула

В Новосибирске спасатели пришли на помощь застрявшему головой в стуле мальчику

В Новосибирске спасатели благополучно освободили семилетнего мальчика, который застрял головой в отверстии спинки деревянного стула, сообщили в городской службе аварийно-спасательных работ. Мать школьника пыталась помочь, однако ее усилия не увенчались успехом.

Прибывшие на место спасатели, соблюдая все меры предосторожности, надели на ребенка защитную каску и аккуратно извлекли его из стула без каких-либо травм. Медицинское вмешательство не потребовалось, и мальчик был сразу же передан матери.

Ранее в Красногорске Московской области девятилетняя девочка застряла головой под дужкой качелей-балансира и едва не погибла. Ей на помощь пришли работники 227-й пожарно-спасательной части. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента они перекусили и погнули дужку качелей, освободив голову ребенка.

До этого в Сочи спасатели помогли девятилетней девочке, верхняя губа которой застряла в машинке для стрижки ногтей. Сотрудникам Южного регионального ПСО пришлось применять аварийно-спасательный инструмент. Все обошлось, медицинская помощь не потребовалась.

