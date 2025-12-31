Навес частного дома не выдержал натиска стихии и убил человека Глава Адыгеи Кумпилов: в Майкопе мужчина погиб при обрушении навеса из-за снега

В Майкопе во дворе частного дома погиб мужчина, на которого упал навес, не выдержавший большого количества снега, рассказал глава республики Мурат Кумпилов в Telegram-канале. Местные власти ввели режим ЧС в административном центре и пяти районах.

Из непростых вопросов — опасное скопление снега на навесах. К сожалению, в Майкопе случилась трагедия: из-за обрушения навеса во дворе частного дома погиб мужчина. Также частично обрушилась кровля одного из магазинов бытовой техники — обошлось без пострадавших, — сказал Кумпилов.

Он отметил, что из-за сильного снегопада в Адыгее в ряде населенных пунктов произошло отключение электроэнергии, а в жилых домах нарушено теплоснабжение. Социальные объекты, оставшиеся без света, временно обеспечены работой дизельных генераторов. Все службы и ведомства переведены на круглосуточный режим работы.

Ранее мощный шторм с огромными волнами разнес набережную в Сочи. Стихия уничтожила ларьки, кафе и укрепления. В городе объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать до 1 января. В результате разгула стихии сильно пострадал сам пляж, где разбросало обломки конструкций и шезлонгов.