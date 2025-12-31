Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 15:24

Навес частного дома не выдержал натиска стихии и убил человека

Глава Адыгеи Кумпилов: в Майкопе мужчина погиб при обрушении навеса из-за снега

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Майкопе во дворе частного дома погиб мужчина, на которого упал навес, не выдержавший большого количества снега, рассказал глава республики Мурат Кумпилов в Telegram-канале. Местные власти ввели режим ЧС в административном центре и пяти районах.

Из непростых вопросов — опасное скопление снега на навесах. К сожалению, в Майкопе случилась трагедия: из-за обрушения навеса во дворе частного дома погиб мужчина. Также частично обрушилась кровля одного из магазинов бытовой техники — обошлось без пострадавших, — сказал Кумпилов.

Он отметил, что из-за сильного снегопада в Адыгее в ряде населенных пунктов произошло отключение электроэнергии, а в жилых домах нарушено теплоснабжение. Социальные объекты, оставшиеся без света, временно обеспечены работой дизельных генераторов. Все службы и ведомства переведены на круглосуточный режим работы.

Ранее мощный шторм с огромными волнами разнес набережную в Сочи. Стихия уничтожила ларьки, кафе и укрепления. В городе объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать до 1 января. В результате разгула стихии сильно пострадал сам пляж, где разбросало обломки конструкций и шезлонгов.

Адыгея
снегопад
метели
непогода
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новогоднее обращение Путина чуть не побило рекорд по краткости
Объявлен год проведения микропереписи в России
Курск, Аляска, парад Победы: 10 важнейших событий 2025-го по версии NEWS.ru
Ребенок, убийство родных, гонорары у Малахова: как живет Прохор Шаляпин
Из-за стола или с дивана — в зал: как безопасно вернуться к тренировкам
Медведев в новогоднем поздравлении заговорил о близости победы
Снегопад парализовал Сочи
В эфире «радиостанции Судного дня» снова заиграла необычная музыка
«Миллионы людей с вами»: Путин обратился к бойцам СВО
В новогоднем обращении Путин обозначил курс России на будущее
Лукашенко рассказал, что предупреждал Путина об опасности покушения
Навес частного дома не выдержал натиска стихии и убил человека
Полковник раскрыл, чем может обернуться нежелание Зеленского идти на мир
Астрологи раскрыли самые удачные и опасные дни 2026 года для Весов
На Камчатке увидели новогоднее обращение Путина
Астрологи рассказали, кто окажется на коне в 2026 году
Моросящий снегопад и тепло до 0? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Стало известно, что Долина пожелала россиянам в 2026 году
Кеосаян, Талызина, бывшие жены Ефремова: кто из звезд умер в 2025-м
«Очухалась уже в снегу»: пассажирка обвинила таксиста в избиении
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.