Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 15:02

Автомобиль с людьми упал в ледяную реку в Адыгее

В Адыгее двое людей погибли после падения автомобиля в реку Сахрай

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На окраине поселка Усть-Сахрай в Майкопском районе Адыгеи двое погибли после того, как их автомобиль упал в реку Сахрай, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Всего в машине было шесть человек.

Согласно предварительной информации, жертвами происшествия оказались 17-летний подросток и 37-летний мужчина. Спасательные службы провели работы по обследованию дна реки для поиска тел погибших.

По уточненной информации, в автомобиле находилось шесть человек, четверо из которых самостоятельно выбрались на берег. Проводился поиск двух человек, — говорится в сообщении.

Ранее на трассе «Амур» в Магдагачинском округе Приамурья произошло лобовое столкновение двух автомобилей Toyota. В результате аварии погибли четыре человека, находившихся в автомобиле Toyota Voxy, и еще трое были госпитализированы. Инцидент случился днем на 1155-м километре трассы. По предварительным данным, водитель Toyota Voxy выехал на встречную полосу.

До этого в Уссурийске произошло смертельное ДТП с участием Suzuki Escudo и Toyota Ipsum. В результате столкновения погибла 42-летняя пассажирка Toyota Ipsum, еще три человека, включая 12-летнюю девочку, были доставлены в больницу.

Адыгея
ДТП
смерти
погибшие
аварии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Золотопромышленника из Магаданской области обвинили по нескольким статьям
Русский музей потребовал компенсацию от протаранившего Летний сад водителя
Дрон ВСУ едва не убил работника мобильного оператора
В Раде раскрыли подробности задержания экс-главы Минэнерго Украины
Богомаз сообщил о массированной атаке украинских дронов
США перехватили танкер с нефтью
В Госдуме поставили Зеленского на место после его хамских выходок
Опубликованы кадры освобождения бойцами ВС России Цветкового
Гибель основателя мебельной компании заинтересовала следователей
Сотни машин застряли в снежном плену на дороге из Териберки
Тепловоз загорелся на станции в российском регионе
Медики оценили состояние пострадавших на нефтескважине под Самарой
Премьер Латвии заинтересовалась в ядерном сдерживании Европы
Балканский циклон принесет в Москву аномальные снегопады
«Любят громкие заявления»: депутат о словах Навроцкого про ядерное оружие
Двое детей погибли во время катания с горки под Екатеринбургом
На Западе раскрыли, как ЕС мог бы поддержать «ядерный зонтик» Франции
Пытавшемуся сбежать экс-главе Минэнерго Украины предъявили обвинение
В МИД РФ попросили Баку о жесте доброй воли в отношении задержанных россиян
Стали известны детали ЧП на нефтескважине под Нефтегорском
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.