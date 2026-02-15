Автомобиль с людьми упал в ледяную реку в Адыгее

На окраине поселка Усть-Сахрай в Майкопском районе Адыгеи двое погибли после того, как их автомобиль упал в реку Сахрай, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Всего в машине было шесть человек.

Согласно предварительной информации, жертвами происшествия оказались 17-летний подросток и 37-летний мужчина. Спасательные службы провели работы по обследованию дна реки для поиска тел погибших.

По уточненной информации, в автомобиле находилось шесть человек, четверо из которых самостоятельно выбрались на берег. Проводился поиск двух человек, — говорится в сообщении.

