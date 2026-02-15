Смертельное ДТП произошло в Уссурийске Женщина погибла в аварии в Уссурийске, трое человек пострадали

В Уссурийске Приморского края произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей — Suzuki Escudo и Toyota Ipsum, сообщили в прокуратуре региона. В результате столкновения погибла 42-летняя пассажирка Toyota Ipsum.

Помимо этого, еще три человека, среди которых была 12-летняя девочка, пострадали и были доставлены в больницу. Прокуратура Уссурийска взяла под свой контроль проведение доследственной проверки по факту произошедшего ДТП.

