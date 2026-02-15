Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 11:03

Смертельное ДТП произошло в Уссурийске

Женщина погибла в аварии в Уссурийске, трое человек пострадали

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Уссурийске Приморского края произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей — Suzuki Escudo и Toyota Ipsum, сообщили в прокуратуре региона. В результате столкновения погибла 42-летняя пассажирка Toyota Ipsum.

Помимо этого, еще три человека, среди которых была 12-летняя девочка, пострадали и были доставлены в больницу. Прокуратура Уссурийска взяла под свой контроль проведение доследственной проверки по факту произошедшего ДТП.

Ранее сообщалось, что в Серпухове произошло ДТП с участием актрисы Саноры Кирсановой и ее матери. По дороге из Москвы в их автомобиль врезалась фура. Актриса утверждает, что двигалась с разрешенной скоростью и пыталась избежать столкновения, но безуспешно. Водитель фуры настаивает на своей невиновности и не проявил интереса к состоянию здоровья пострадавших.

До этого в Дудинке грузовой автомобиль сбил 15-летнюю девочку. Школьница погибла под колесами прицепа грузовика, когда проходила мимо гаражного массива около объездной дороги. Прокуратура Красноярского края начала проверку, чтобы установить причины и условия произошедшего. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Приморский край
ДТП
аварии
смерти
