Трамп раскритиковал Лондон за позднее решение с авианосцами Трамп заявил, что США запомнят позднее решение Британии по авианосцам

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон запомнит Великобритании позднее решение отправить авианосцы на Ближний Восток. Американский лидер опубликовал пост в соцсети Truth Social, комментируя действия Лондона на фоне операции против Ирана.

По словам Трампа, Соединенное Королевство, которое он назвал некогда великим союзником, наконец всерьез задумалось об отправке двух кораблей в регион. Президент подчеркнул, что США больше не нуждаются в этой помощи, но обещал не забыть этот шаг.

Трамп также добавил, что Вашингтону не нужны те, кто присоединяется к войне после победы. Он дал понять, что операция против Ирана уже успешно завершена американскими силами.

Ранее президент США заявил, что подтверждений помощи Ирану со стороны России не зафиксировано. По его словам, дела у Ирана идут не очень хорошо.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан извинился перед соседними странами и объявил, что временный руководящий совет Исламской Республики решил не наносить удары по странам региона. Он подчеркнул, что новых ракетных атак не будет, если с территории соседних государств не будут проводиться атаки.