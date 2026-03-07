В Британии обвинили Россию в отправке «секс-бомб» в Европу

Британское издание Daily Mail сообщило, что посылки с электронными товарами для взрослых, внутри которых находились зажигательные устройства, могли быть якобы отправлены российской разведкой. По информации источника, возгорания произошли летом 2024 года в Британии и Германии.

В публикации говорится, что зажигательные устройства, предположительно спрятанные среди товаров, предназначались для отправки в Западную Европу. Пострадавших в результате инцидентов не было.

После нескольких случаев самовозгорания почтовых отправлений европейские правоохранители начали расследование. Утверждается, что в рамках расследования были установлены 22 подозреваемых в Литве и Польше.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии против женщины возбуждено уголовное дело из-за ввоза игрушечного водяного пистолета. Она заказала его в китайском интернет-магазине. Розовый водяной пистолет обошелся фигурантке в сумму 2,78 франка (около 280 рублей). Таможня конфисковала посылку, посчитав игрушку предметом, подпадающим под закон об оружии.