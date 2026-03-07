Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 21:27

В Британии обвинили Россию в отправке «секс-бомб» в Европу

Daily Mail: Британия обвинила Россию в возгораниях посылок с секс-игрушками в ЕС

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Британское издание Daily Mail сообщило, что посылки с электронными товарами для взрослых, внутри которых находились зажигательные устройства, могли быть якобы отправлены российской разведкой. По информации источника, возгорания произошли летом 2024 года в Британии и Германии.

В публикации говорится, что зажигательные устройства, предположительно спрятанные среди товаров, предназначались для отправки в Западную Европу. Пострадавших в результате инцидентов не было.

После нескольких случаев самовозгорания почтовых отправлений европейские правоохранители начали расследование. Утверждается, что в рамках расследования были установлены 22 подозреваемых в Литве и Польше.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии против женщины возбуждено уголовное дело из-за ввоза игрушечного водяного пистолета. Она заказала его в китайском интернет-магазине. Розовый водяной пистолет обошелся фигурантке в сумму 2,78 франка (около 280 рублей). Таможня конфисковала посылку, посчитав игрушку предметом, подпадающим под закон об оружии.

Великобритания
секс-игрушки
посылки
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Командиры ВСУ украли десятки миллионов долларов при закупке дров для армии
Аэропорт Волгограда прекратил прием и выпуск рейсов
Посольство США в Багдаде попало под удар
Мужчина в Дубае погиб при падении обломков сбитого БПЛА
Минобороны отчиталось о перехвате группы вражеских БПЛА за вечер
Президент ОАЭ назвал Иран врагом
США перебросят антидроновые системы на Ближний Восток
Роскосмос показал «оранжереи» на расстоянии тысяч световых лет к 8 Марта
Венгерский скандал вывел на чистую воду украинских мошенников
«Неприемлемы»: США об атаках Ирана на Нахичевань
Украинские военные обносят мирных жителей в Сумской области
В Британии обвинили Россию в отправке «секс-бомб» в Европу
«Наглость»: Польша приструнила Украину в вопросе помощи
Иранский беспилотник врезался в жилой 90-этажный небоскреб в Дубае
Университет обороны Ирана подвергся ракетному удару
Россия одним мощным ударом ФАБ-3000 пробила плотину у Константиновки
Турция пойдет на хитрый шаг с F-16 из-за Ирана
Сын погибшего верховного лидера Ирана получил ранение
Пророссийские хакеры взломали системы управления насосами в Израиле
Макаревич назвал позором «отмену» Жванецкого в Одессе
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.