США перебросят антидроновые системы на Ближний Восток WSJ: США отправят на Ближний Восток опробованные на Украине системы против БПЛА

Сухопутные войска США в спешном порядке организовывают доставку на Ближний Восток антидроновых систем MEROPS, которые также применяются на Украине, для противодействия атакам иранских беспилотников, сообщила газета The Wall Street Journal. Оборудование перебрасывается из европейских запасов американской армии.

Вместе с техникой в регион направляются военные Соединенных Штатов для работы с системами. По информации издания, Украина также предоставит своих инструкторов для передачи опыта использования MEROPS.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по Тегерану и другим крупным городам. В ответ Корпус стражей Исламской революции (КСИР) атаковал объекты в Израиле, а также американские цели в ряде стран Персидского залива.

Ранее сообщалось, что производство и поставка радиолокационных станций AN/FPS-132, выведенных из строя в результате иранских атак, обойдутся США в $1,1 млрд и займут от пяти до восьми лет. По данным журналистов, более быстрая замена возможна для радаров модели AN/TPS-59 — их поставят в течение двух лет по цене от $50 до $75 млн.