Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 21:49

США перебросят антидроновые системы на Ближний Восток

WSJ: США отправят на Ближний Восток опробованные на Украине системы против БПЛА

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Сухопутные войска США в спешном порядке организовывают доставку на Ближний Восток антидроновых систем MEROPS, которые также применяются на Украине, для противодействия атакам иранских беспилотников, сообщила газета The Wall Street Journal. Оборудование перебрасывается из европейских запасов американской армии.

Вместе с техникой в регион направляются военные Соединенных Штатов для работы с системами. По информации издания, Украина также предоставит своих инструкторов для передачи опыта использования MEROPS.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по Тегерану и другим крупным городам. В ответ Корпус стражей Исламской революции (КСИР) атаковал объекты в Израиле, а также американские цели в ряде стран Персидского залива.

Ранее сообщалось, что производство и поставка радиолокационных станций AN/FPS-132, выведенных из строя в результате иранских атак, обойдутся США в $1,1 млрд и займут от пяти до восьми лет. По данным журналистов, более быстрая замена возможна для радаров модели AN/TPS-59 — их поставят в течение двух лет по цене от $50 до $75 млн.

США
дроны
Иран
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Командиры ВСУ украли десятки миллионов долларов при закупке дров для армии
Аэропорт Волгограда прекратил прием и выпуск рейсов
Посольство США в Багдаде попало под удар
Мужчина в Дубае погиб при падении обломков сбитого БПЛА
Минобороны отчиталось о перехвате группы вражеских БПЛА за вечер
Президент ОАЭ назвал Иран врагом
США перебросят антидроновые системы на Ближний Восток
Роскосмос показал «оранжереи» на расстоянии тысяч световых лет к 8 Марта
Венгерский скандал вывел на чистую воду украинских мошенников
«Неприемлемы»: США об атаках Ирана на Нахичевань
Украинские военные обносят мирных жителей в Сумской области
В Британии обвинили Россию в отправке «секс-бомб» в Европу
«Наглость»: Польша приструнила Украину в вопросе помощи
Иранский беспилотник врезался в жилой 90-этажный небоскреб в Дубае
Университет обороны Ирана подвергся ракетному удару
Россия одним мощным ударом ФАБ-3000 пробила плотину у Константиновки
Турция пойдет на хитрый шаг с F-16 из-за Ирана
Сын погибшего верховного лидера Ирана получил ранение
Пророссийские хакеры взломали системы управления насосами в Израиле
Макаревич назвал позором «отмену» Жванецкого в Одессе
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.