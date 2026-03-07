Президент ОАЭ назвал Иран врагом

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в своей речи завуалированно назвал Иран врагом, передает CNN. Выступая в госпитале с пострадавшими, он заявил о желании отправить послание недругам Эмиратов.

Аль Нахайян подчеркнул, что ОАЭ должны служить примером для подражания, и призвал Тегеран не строить иллюзий. Он также дал понять, что его страна не является легкой добычей для возможных противников.

Журналисты обратили внимание на необычную резкость риторики эмиратского лидера в адрес соседа по Заливу. Такая прямая постановка вопроса стала отступлением от традиционного дипломатического формата общения с Ираном.

Ранее сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность заморозки иранских активов на несколько миллиардов долларов, размещенных в стране. В случае реализации шага Тегеран лишится доступа к валюте и международной торговле.

До этого иранский дрон или реактивный снаряд ударил по башне в Дубае. Журналисты отметили, что в нижней части здания произошел взрыв. Вокруг постройки наблюдались искры и клубы дыма, сказано в материале. Информации о пострадавших не поступало.