Иранский беспилотник врезался в жилой 90-этажный небоскреб в Дубае

В Дубае беспилотник врезался в 90-этажный жилой небоскреб, после чего в городе прогремели новые взрывы, сообщили в пресс-службе правительства Эмиратов. По информации источника, мощные хлопки раздались в разных районах, включая туристическую зону Дубай-Марина.

Один из дронов попал в многоэтажку 23-Marina, спровоцировав пожар. Обломки другого БПЛА упали на легковой автомобиль на мосту Дубай-Хиллс, машина загорелась.

Также из-за взрыва после перехвата цели поврежден фасад высотки в Дубай-Марине. В источнике подчеркнули, что ситуация под контролем, пострадавших в результате инцидента нет.

До этого Минобрнауки России призвало российских студентов, находящихся в ОАЭ, встать на консульский учет из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке. В ведомстве отметили, что регистрация граждан позволит ускорить связь с соотечественниками. По информации министерства, в Эмиратах на базе филиалов российских вузов обучается 127 студентов из России.

Ранее в Тегеране во время атаки США и Израиля на аэропорт Мехрабад был уничтожен пассажирский самолет иранской авиакомпании Iran Air. От воздушного судна уцелел лишь фрагмент хвоста с фирменным логотипом. По некоторой информации, удар пришелся по нефтехранилищу Шахран — главному топливному складу Тегерана. Очевидцы сообщили, что в небо над городом поднимались клубы черного дыма. Информации о пострадавших нет.