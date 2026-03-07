Макаревич назвал позором «отмену» Жванецкого в Одессе

Музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в своем личном блоге почтил память писателя Михаила Жванецкого в день его 92-летия и раскритиковал решение властей Одессы об «отмене» сатирика. Он подчеркнул, что сценарист принадлежит мировой культуре, а не отдельной стране, которым должны гордиться как в России, так и на Украине.

В Одессе демонтировали мемориальную доску и переименовали бульвар имени Жванецкого, назвав его «пропагандистом». Музыкант, в свою очередь, напомнил, что писатель искренне радовался появлению именного бульвара в родном городе. Действия одесских властей лидер группы «Машина времени» назвал позором.