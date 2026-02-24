Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 07:33

Захарова напомнила о важном документе, который нарушила Украина до СВО

Захарова: Украина до начала СВО систематически нарушала договор о дружбе с РФ

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Украина еще до начала спецоперации систематически нарушала договор о дружбе и партнерстве с Россией 1997 года, заявила в беседе с РИА Новости представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, это был важный юридический документ.

Россию и Украину связывал важный юридический документ, который систематически нарушала Украина до начала СВО — Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, <...> подписанный 31 мая 1997 года, — подчеркнула дипломат.

Она напомнила, что этот договор характеризовал взаимоотношения Москвы и Киева как дружественные и равноправные. Он также накладывал обязательство о взаимном уважении и доверии, стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Помимо всего прочего, документ требовал не заключать с третьими странами каких-либо договоров против другой стороны, резюмировала представитель МИД.

Ранее Захарова заявила, что публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерении обзавестись ядерным оружием стали одним из ключевых факторов, сделавших СВО неизбежной. Она отметила, что к 2022 году Киев фактически демонтировал основы собственной государственности, заложенные в 90-х.

Мария Захарова
Украина
Россия
договоры
МИД РФ
