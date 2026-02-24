Зимняя Олимпиада — 2026
Мужчина из ревности сжег заживо свою знакомую

В Приморье житель Уссурийска на почве ревности сжег женщину заживо

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Суд рассмотрит уголовное дело жителя Уссурийска Приморского края, который из-за ревности убил свою 50-летнюю знакомую с особой жестокостью, заявили в пресс-службе региональной прокуратуры. По версии следствия, инцидент произошел в июле 2025 года на улице Заречной в поселке Партизан.

Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, <...> действуя на почве ревности, умышленно облил свою знакомую, с которой состоял в близких отношениях, легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее, — отметили в прокуратуре.

Пострадавшую доставили в городскую больницу, где на следующий день она скончалась от полученных термических ожогов. Мужчину обвинили по статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Уголовное дело подлежит направлению в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Свердловской области задержали двоих мужчин и женщину по обвинению в убийстве, совершенном 23 года назад. По версии следствия, в ночь на 28 мая 2003 года в одной из квартир Екатеринбурга 40-летнюю женщину убили из личной неприязни. Чтобы скрыть преступление, злоумышленники расчленили тело и разбросали останки в разных частях города.

