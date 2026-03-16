«Давно знал»: Трамп указал, что на некоторых союзников нельзя полагаться Трамп раскритиковал нежелание союзников помочь на Ближнем Востоке

Вашингтон не может полагаться на тех союзников США, которые не хотят входить в состав планируемой коалиции для восстановления неограниченного судоходства в Ормузском проливе, заявил американский президент Дональд Трамп. Он добавил, что давно знал это. Его слова передает пресс-служба Белого дома.

Я был крупным критиком защиты [США других] стран. Поскольку знал, что мы их будем защищать. Но они не придут на помощь, если таковая нам когда-либо понадобится. Я это давно знал, — сказал американский лидер.

Ранее Трамп призвал союзников активизировать усилия для обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе. По словам официального представителя Белого дома Кэролайн Ливитт, администрация США уже ведет консультации с европейскими партнерами, включая страны НАТО, а также с ближневосточными государствами.

Стало известно, что японские силы самообороны не смогут направить свои корабли в ближневосточную зону, сообщила премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Министр обороны Синдзиро Коидзуми добавил, что правительство пока не рассматривает вариант отправки войсковых подразделений в акваторию Ормузского пролива.