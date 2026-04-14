14 апреля 2026 в 10:24

ВС России испепелили оружейную «кладовую» Запада под Одессой

Портовая инфраструктура Измаила получила повреждения при ночном ударе

Портовая инфраструктура Измаила в Одесской области была поражена при ударе в ночь на 14 апреля, сообщила пресс-служба военной администрации региона. Повреждения получили судно и ряд объектов. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

На территории Измаильского порта были повреждены <...> причал, баржа. Пострадало также портовое оборудование, — сказано в сообщении.

При ударах были уничтожены два автобуса и семь легковых автомобилей.

Измаил находится у границы с Румынией и считается одним из важнейших украинских портов на Дунае, через который проходит значительная часть логистики. В том числе его используют для доставки западного вооружения и боеприпасов для ВСУ.

Ранее войсковые части 20-го полка радиоэлектронной борьбы, 105-й отдельной бригады территориальной обороны и 40-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ перебросили из Сумской области в Харьковскую. Сведения о маневрах противника распространяются среди активистов волонтерского движения на Украине.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина с ружьем напал на букмекерскую контору
В Приморье умер второй пострадавший в ДТП с мотоциклистом полицейский
ВСУ ударили по складу гумпомощи и многоэтажке в Херсонской области
Раскрыто, сколько населенных пунктов освободила армия РФ с начала года
Готовивший теракт в Москве украинец рассказал, как куратор подставил его
Россиянам назвали главный фактор развития ХОБЛ
На востоке Турции произошел захват школы
Раскрыты сроки отмены карантина в Новосибирской области
Масложиркомбинат вспыхнул как спичка в российском регионе
ВСУ впервые использовали один вид оружия при атаках на Ленобласть
В Госдуме назвали идеальную ставку по ипотеке для многодетных
Стало известно, смогут ли 15 кораблей США удерживать блокаду портов Ирана
Наступление ВС РФ на Запорожье 14 апреля: последние новости, сводка сегодня
Адвокат Пичугина ответил на вопрос о возможном обжаловании приговора
ФСБ задержала гражданина Молдавии за помощь СБУ
Мирные жители погибли при атаке ВСУ во время пасхального перемирия
Украинец рассказал о подготовке покушения в Москве
Врач перечислил лекарства, после приема которых нельзя водить машину
«Отцы рядом» призвали отсрочить отбывание наказания для экс-супруга Лерчек
Агент СБУ рассказал ФСБ правду о готовящемся теракте
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

