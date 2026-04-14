ВС России испепелили оружейную «кладовую» Запада под Одессой

Портовая инфраструктура Измаила в Одесской области была поражена при ударе в ночь на 14 апреля, сообщила пресс-служба военной администрации региона. Повреждения получили судно и ряд объектов. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

На территории Измаильского порта были повреждены <...> причал, баржа. Пострадало также портовое оборудование, — сказано в сообщении.

При ударах были уничтожены два автобуса и семь легковых автомобилей.

Измаил находится у границы с Румынией и считается одним из важнейших украинских портов на Дунае, через который проходит значительная часть логистики. В том числе его используют для доставки западного вооружения и боеприпасов для ВСУ.

Ранее войсковые части 20-го полка радиоэлектронной борьбы, 105-й отдельной бригады территориальной обороны и 40-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ перебросили из Сумской области в Харьковскую. Сведения о маневрах противника распространяются среди активистов волонтерского движения на Украине.