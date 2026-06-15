Врача скорой помощи будут судить за смерть ребенка в детском саду

Врача скорой помощи будут судить за смерть ребенка в детском саду В Дагестане возбуждено дело против врача скорой помощи после гибели девочки

Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело в отношении врача выездной бригады скорой помощи, которого подозревают в оставлении малолетнего ребенка в опасности, что привело к его смерти, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону в мессенджере МАКС. Дело заведено по статье 125 УК РФ.

По версии следствия, медик прибыла по вызову в одно из частных дошкольных учреждений Махачкалы для оказания помощи малолетней девочке. Врач выявила у ребенка признаки, которые являлись показаниями для экстренной госпитализации.

Медработник, осознавая реальную угрозу жизни и здоровью пациентки, не приняла предусмотренных законом мер для организации экстренной госпитализации. Врач также не передала ребенка под надзор уполномоченных органов.

Впоследствии девочку все же госпитализировали в медицинское учреждение, но она находилась в тяжелом состоянии. Несмотря на оказанную помощь, ребенок скончался. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий.

Ранее руководитель саратовской общественной организации «Комитет многодетных матерей» Ирина Алешина сообщила, что ребенок в детсаду получил травму пальца, из-за которой его практически ампутировали. Инцидент произошел в учреждении Энгельса.