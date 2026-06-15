«Практически ампутация»: ребенок жестко травмировался в детсаду Ребенку чуть не ампутировало палец в детсаду в Энгельсе

Ребенок в детсаду Саратовской области получил травму пальца, который практически ампутировало, сообщила руководитель общественной организации «Комитет многодетных матерей» Ирина Алешина в Telegram-канале. Инцидент произошел в одном из учреждений Энгельса.

Малышу прищемили дверью руку так сильно, что произошла практически ампутация дистальной фаланги пальца (со слов мамы), — уточнила Алешина.

РИА Новости сообщило со ссылкой на региональное министерство здравоохранения, что ребенку оказали всю необходимую медицинскую помощь. Ситуация контролируется главным врачом медицинской организации.

Ранее Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что молния ударила в 12-летнего школьника на юго-западе столицы. Как сообщили в пресс-службе ведомства, бригада скорой помощи осмотрела ребенка и оценила его состояние как стабильное.

До этого семилетний мальчик, пропавший в Карелии, был найден мертвым в акватории Ладожского озера в Лахденпохском районе. Тело ребенка обнаружили спасатели, его передали полиции. Ребенок утонул во время отдыха семьи на острове Есусарет, куда из Санкт-Петербурга приехали четверо взрослых и двое детей.