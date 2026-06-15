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15 июня 2026 в 18:21

Актер Охлобыстин назвал способ решения жилищного вопроса для молодой семьи

Охлобыстин: молодая семья всегда может переехать в деревню и купить там дом

Иван Охлобыстин Иван Охлобыстин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Актер Иван Охлобыстин в беседе с NEWS.ru заявил, что практически любая российская молодая семья может сегодня купить дом в сельской местности. По его мнению, многие переезжают в деревенские условия, поскольку современные технологии позволяют работать в удаленном формате.

Квартира сейчас как Майбах стоит! Молодое поколение у нас теперь экологичное: оно выбирает здоровый образ жизни! А где его искать, как не в деревне? Главное, чтобы там были обеспечены условия работы и проведен Интернет, — высказался артист.

Охлобыстин напомнил, что люди с давних времен жили в деревнях. Нынешнее поколение, по его мнению, будет способствовать развитию сел и мотивировать других уехать из города с плохой экологией.

Города — все-таки замкнутая система, — резюмировал он.

Ранее Иван Охлобыстин признался, что является мягким отцом. По словам актера, дети им «вертят как хотят». Особенно ему трудно проявить жесткость по отношению к четырем дочкам, заверил Иван.

До этого Охлобыстин незаметно подкрался к Кристине Асмус и поцеловал ее в шею на премьере фильма «Холоп-3». Актриса не смогла скрыть смущение и призналась в любви коллеге.

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