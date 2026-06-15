«Внутренне смирился»: политолог о планах Стармера запретить соцсети детям

Запрет социальных сетей для детей младше 16 лет говорит о готовности премьер-министра Великобритании Кира Стармера к отставке, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. При этом, по его словам, политик заявляет о своих намерениях сохранить пост до 2029 года.

Такие меры [по ограничению доступа в социальные сети] уже обсуждались в целом ряде европейских стран. И, конечно, эти шаги непопулярные. Я допускаю, что какая-то часть избирателей может поддержать Стармера, но едва ли это его электорат. Поэтому, возможно, он внутренне смирился с тем, что не досидит свой срок и ему все равно придется рано или поздно уходить с поста. Поэтому он может позволить себе роскошь таких достаточно непопулярных решений. Но при этом формально он о своей отставке не объявлял и говорил, что будет сидеть до 2029 года. Это во многом будет зависеть от его соратников по партии, захотят ли они сменить премьер-министра досрочно или нет, — пояснил Кортунов.

Ранее Стармер объявил о запрете социальных сетей для детей младше 16 лет. По его словам, современные технологии все больше влияют на жизнь подростков и это решение направлено на защиту их от чрезмерного воздействия цифрового мира.