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15 июня 2026 в 18:09

«Внутренне смирился»: политолог о планах Стармера запретить соцсети детям

Политолог Кортунов: запрет соцсетей подтверждает готовность Стармера к отставке

Кир Стармер Кир Стармер Фото: capitalpictures.com/Global Look Press
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Запрет социальных сетей для детей младше 16 лет говорит о готовности премьер-министра Великобритании Кира Стармера к отставке, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. При этом, по его словам, политик заявляет о своих намерениях сохранить пост до 2029 года.

Такие меры [по ограничению доступа в социальные сети] уже обсуждались в целом ряде европейских стран. И, конечно, эти шаги непопулярные. Я допускаю, что какая-то часть избирателей может поддержать Стармера, но едва ли это его электорат. Поэтому, возможно, он внутренне смирился с тем, что не досидит свой срок и ему все равно придется рано или поздно уходить с поста. Поэтому он может позволить себе роскошь таких достаточно непопулярных решений. Но при этом формально он о своей отставке не объявлял и говорил, что будет сидеть до 2029 года. Это во многом будет зависеть от его соратников по партии, захотят ли они сменить премьер-министра досрочно или нет, — пояснил Кортунов.

Ранее Стармер объявил о запрете социальных сетей для детей младше 16 лет. По его словам, современные технологии все больше влияют на жизнь подростков и это решение направлено на защиту их от чрезмерного воздействия цифрового мира.

Европа
Великобритания
Кир Стармер
соцсети
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
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