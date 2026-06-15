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15 июня 2026 в 11:06

Стармер объяснил запрет соцсетей для детей младше 16 лет в Британии

Стармер объявил о запрете соцсетей для детей младше 16 лет в Британии

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Запрет социальных сетей в Великобритании для тех, кто не достиг 16 лет, связан с тем, что современные технологии проникают во все сферы жизни детей, заявил премьер-министр страны Кир Стармер в соцсети X. По его словам, он больше не приемлет такого положения дел. В частности, решение направлено на защиту молодого поколения от чрезмерного влияния цифрового мира.

Мы возвращаем детям их детство, — отметил премьер.

Ранее в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщили, что онлайн-платформа Roblox в полном объеме привела свою деятельность в соответствие с отечественным законодательством в сфере защиты пользовательских данных. Как отметили в ведомстве, игровой сервис вновь стал доступен для российских пользователей.

Также заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что власти могут разблокировать Telegram, если мессенджер выполнит требования российских властей. По его словам, данный процесс может занять не более нескольких месяцев.

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