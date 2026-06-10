Roblox полностью выполнил требования законодательства

Игровая платформа Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей, сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в мессенджере МАКС. Игровой онлайн-сервис, как отметили в ведомстве, снова доступен в России.

Roblox снова доступен российским пользователям. Компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровой онлайн-сервис снова доступен на всей территории России, — сказано в сообщении.

В Минцифры уточнили, что ранее были проведены прямые консультации с владельцами платформы по вопросу защиты несовершеннолетних пользователей игры. По итогам этих переговоров корпорация реализовала целый комплекс мер для дополнительной защиты детей.

Среди них — запуск механизма ограничения доступа к играм по возрастным группам, пояснили в министерстве. В Roblox также взяли на себя обязательства в дальнейшем бороться с распространением на платформе нежелательного контента.

Ранее эксперт в области киберспорта Михаил Пименов рассказал, что игровые ресурсы после разблокировки Roblox могут захотеть вернуться на российский рынок. Он подчеркнул, что для этого компаниям предстоит выполнить соответствующие требования.