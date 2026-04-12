ВСУ перебросили часть сил под Харьков ТАСС: подразделения РЭБ и теробороны ВСУ перебросили из-под Сум к Харькову

Подразделения 20-го полка РЭБ, 105-й отдельной бригады теробороны и 40-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ переброшены из Сумской области в Харьковскую, заявили ТАСС в российских силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что об этом пишут украинские волонтеры.

Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что из Ахтырского района Сумской области на харьковское направление переброшены подразделения 20-го полка РЭБ, 105-й отдельной бригады ТерО и 40-й отдельной артиллерийской бригады, — сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ информировала, что ВС России освободили Малую Корчаковку в Сумской области. В операции участвовали бойцы подразделений группировки войск «Север».

До этого в российских силовых структурах заявили, что командование Вооруженных сил Украины списывает существенную часть боевых потерь в Сумской области на смерти от болезней, в основном на сердечную недостаточность. По словам источника, на это указывают некрологи в украинских СМИ, согласно которым в районе села Храповщина тяжелые потери понес первый батальон 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ.