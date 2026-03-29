Стало известно, как командование ВСУ скрывает потери под Сумами Командование ВСУ списывает боевые потери под Сумами на сердечную недостаточность

Командование Вооруженных сил Украины списывает существенную часть боевых потерь в Сумской области на смерти от болезней, в основном на сердечную недостаточность, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, на это указывают некрологи в украинских СМИ, согласно которым в районе села Храповщина тяжелые потери понес первый батальон 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ.