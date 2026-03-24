Командование ВСУ опасается перестрелок с дезертирами Командование ВСУ опасается, что дезертиры применят оружие против розыскников

Командование 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины выражает обеспокоенность тем, что дезертиры, покинувшие расположение с личным оружием, могут вступить в перестрелки с подразделениями, осуществляющими их розыск, передает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. Отмечается, что ситуация в украинском подразделении остается напряженной.

Командирами 225-го ОШП (отдельного штурмового полка. — NEWS.ru) отмечается, что самовольно оставившие места службы могут применять оружие в отношении подразделений и командования, осуществляющего их розыск, — сказано в сообщении.

В силовых структурах отметили, что из-за значительных потерь в украинских подразделениях наблюдается падение морально-психологического состояния личного состава. Вследствие этого военнослужащие ВСУ систематически самовольно оставляют занимаемые позиции, забирая с собой табельное оружие.

Ранее сообщалось, что украинские дезертиры дают взятки в медицинских учреждениях Сумской области, чтобы скрыться там от службы. По информации источников, украинцы подкупают врачей, чтобы те оформляли им фиктивное лечение в военных госпиталях во время активных розысков.