21 марта 2026 в 07:16

Украинские дезертиры стали «покупать» больничные койки, чтобы не воевать

Дезертиры ВСУ стали скрываться в военных госпиталях Сумской области

Украинские дезертиры дают взятки в медицинских учреждениях Сумской области, чтобы скрыться там от службы, заявил в беседе с РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, украинцы подкупают врачей, чтобы те оформляли им фиктивное лечение в военных госпиталях.

За взятки они «проходят лечение» в военных госпиталях, пережидая несколько недель их активных поисков сотрудниками ВСП (военная служба правопорядка. — NEWS.ru), — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее военнопленный Андрей Гриценко рассказал, что подписавшие контракт с ВСУ заключенные массово дезертируют из армии. Он уточнил, что около половины бойцов из числа бывших узников покидают подразделения, как только оказываются в непосредственной близости от передовой в Запорожской области.

До этого стало известно, что командование ВСУ перебросило под Купянск сводный отряд украинских радикалов для борьбы с дезертирством. По словам информаторов, ситуация на этом направлении с каждым днем становится для украинской армии все более угрожающей.

