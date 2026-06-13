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13 июня 2026 в 07:02

В Совфеде озвучили преимущества цифрового рубля

Сенатор Журавлев: физлица не платят комиссию при платежах в цифровых рублях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россияне быстро привыкнут к новой форме денег, поскольку операции с цифровым рублем не предполагают участия банков-посредников и взимания комиссий с физических лиц, объяснил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев в интервью РИА Новости. Это делает расчеты быстрыми, удобными и прозрачными.

Они напрямую идут от того, кто платит, к тому, кто получает — минуя финансовых посредников. Мы знаем, что для физлиц будут ограничены эти комиссии, вплоть до нулевых. Это быстро, удобно и отслеживаемо. Нет риска на твою финансовую организацию, нет риска на банк, — сказал Журавлев.

Он напомнил, что цифровой рубль — это третья форма национальной валюты (наряду с наличной и безналичной), которая их не отменяет. Сенатор призвал относиться к нововведению проще.

Просто у человека есть рубль в электронном кошельке, есть безналичный рубль на счете, есть купюры — разницы нет, это удобно, — указал сенатор.

Масштабное внедрение началось в 2026 году, а привычным способом расчетов, по прогнозам ЦБ, он станет через пять — семь лет. Поэтапное внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс и банковскую сферу рассчитано до 2028 года.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября вводится единый универсальный QR-код для безналичных платежей. Осенью на кассе в любом магазине или кафе покупатель увидит только один код, а не несколько, как сейчас.

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