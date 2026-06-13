Актер картины «Семнадцать мгновений весны» скончался в 84 года

Латышский киноактер Паул Буткевич, известный российским зрителям по роли в легендарном фильме «Семнадцать мгновений весны», скончался в возрасте 84 лет, сообщает портал LSM со ссылкой на близких артиста. За свою карьеру он сыграл 150 ролей в фильмах разных стран.

Актер начал сниматься в кино в 1960 году. Его карьера начала стремительно развиваться с первых ролей. Он много гастролировал с концертами по всему Советскому Союзу.

Буткевич оставил заметный след в кинематографе. Его работы знают и помнят зрители не только в Латвии, но и в России и других странах бывшего СССР.

Ранее сообщалось, что британский художник Дэвид Хокни умер в возрасте 88 лет в своем доме в Лондоне. Хокни считается одной из ключевых фигур британского современного искусства и одним из наиболее известных представителей поп-арта.

До этого стало известно, что актриса Нина Марушина скончалась в возрасте 91 года. Марушина пришла в театр в период, когда главным режиссером был Борис Равенских, и преданно служила сцене 64 года. В театре недавно поздравляли ее с днем рождения и вспоминали сыгранные ею роли. Коллеги актрисы признались, что без нее невозможно представить себе историю театра Пушкина.