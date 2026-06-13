Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 июня 2026 в 07:22

Актер картины «Семнадцать мгновений весны» скончался в 84 года

LSM: скончался известный по картине «Семнадцать мгновений весны» актер Буткевич

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Латышский киноактер Паул Буткевич, известный российским зрителям по роли в легендарном фильме «Семнадцать мгновений весны», скончался в возрасте 84 лет, сообщает портал LSM со ссылкой на близких артиста. За свою карьеру он сыграл 150 ролей в фильмах разных стран.

Актер начал сниматься в кино в 1960 году. Его карьера начала стремительно развиваться с первых ролей. Он много гастролировал с концертами по всему Советскому Союзу.

Буткевич оставил заметный след в кинематографе. Его работы знают и помнят зрители не только в Латвии, но и в России и других странах бывшего СССР.

Ранее сообщалось, что британский художник Дэвид Хокни умер в возрасте 88 лет в своем доме в Лондоне. Хокни считается одной из ключевых фигур британского современного искусства и одним из наиболее известных представителей поп-арта.

До этого стало известно, что актриса Нина Марушина скончалась в возрасте 91 года. Марушина пришла в театр в период, когда главным режиссером был Борис Равенских, и преданно служила сцене 64 года. В театре недавно поздравляли ее с днем рождения и вспоминали сыгранные ею роли. Коллеги актрисы признались, что без нее невозможно представить себе историю театра Пушкина.

Европа
Латвия
актеры
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты небывалые достижения Москвы в туризме
Россиянам дали советы по защите персональных данных в интернете
Запад нацелился на коммуникации сербов с Россией
Россиянка «заменила ключи от домофона» за 27 млн рублей
У сборной Англии на ЧМ по футболу украли бутсы и мячи
Россияне остались без посылок от родных из Европы
Командование ВСУ отменило общение с родственниками пропавших солдат
Психолог объяснил важность сохранения связи детей с бабушками и дедушками
Россиянам назвали среднюю цену на бюджетный отдых за рубежом
Раскрыто, как подростков вовлекают в аферы из-за «синдрома пионера»
Уловки ВСУ с маскировкой и наступление ВС РФ: новости СВО на утро 13 июня
Отдых в Турции в 2026-м: что изменилось, где принимают СБП и «Мир»
Дмитриев назвал Великобританию зоной изнасилований
Москвичей предупредили, когда в городе исчезнет американский клен
Обвинения в алкоголизме, мнение об СВО, разводы: где сейчас Ксенофонтова
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 июня: инфографика
Связанные с Ираном хакеры пригрозили сорвать ЧМ по футболу
Средства ПВО России сбили 177 украинских дронов за ночь
Актер картины «Семнадцать мгновений весны» скончался в 84 года
В Приморье 15-летний мотоциклист на скорости влетел в иномарку
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета
Семья и жизнь

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.