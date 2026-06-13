Точными ударами разбили ВСУ в Константиновке: успехи ВС РФ к утру 13 июня

Российские военные выявили и поразили замаскированные укрытия ВСУ в Константиновке. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 13 июня?

Разнесли замаскированные укрепления ВСУ в Константиновке

Артиллеристы Южной группировки войск нанесли удар по пункту управления беспилотниками и двум укрытиям ВСУ в жилой застройке Константиновки ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе ведения воздушной разведки операторами дронов был выявлен пункт управления БПЛА и два укрепленных укрытия ВСУ, оборудованных в жилой застройке города. В них украинские боевики тщетно искали защиты от ударов, которые по ним без перерыва наносят российские войска. После верификации цели координаты были переданы расчету орудия 2А36 „Гиацинт-Б“. В результате точной работы артиллеристов объекты поражены вместе с находившимся в них личным составом и специализированным оборудованием», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что военнослужащие 4-й бригады 194-го полка Южной группировки войск подняли государственные флаги РФ в освобожденных и контролируемых частях Константиновки, за которую идут бои до полного освобождения города.

Поразили опорник ВСУ в лесу в Сумской области

Операторы дронов группировки «Север» поразили опорный пункт ВСУ в Сумской области, заявили в Минобороны РФ.

«В ходе выполнения боевых задач специалисты беспилотных систем в составе 80-й отдельной мотострелковой бригады (арктической) группировки войск „Север“ уничтожили опорный пункт и живую силу подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что подразделения группировки «Север» продолжают наступление на нескольких направлениях, формируя зону безопасности в Сумской и Харьковской областях. Войска ежедневно продвигаются вперед, вытесняя противника от границы и защищая мирных жителей.

Уничтожили мину, замаскированную под кусок древесины

Российские саперы на Краснолиманском направлении обезвредили мину, замаскированную под древесину, и очистили путь для снабжения войск, рассказали в Минобороны РФ.

«При проведении разведки местности на одном из основных маршрутов, предназначенных для подвоза боеприпасов и ротации личного состава на линии боевого соприкосновения, военнослужащие инженерно-саперной роты с использованием специального оборудования выявили противопехотную мину, замаскированную под фрагмент древесины. В связи с наличием элементов неизвлекаемости и невозможностью установить тип мины из-за маскировки, саперами было принято решение уничтожить ее на месте путем контролируемого подрыва накладным зарядом», — заявили в МО.

В военном ведомстве добавили, что мина уничтожена военнослужащими инженерно-саперного подразделения 37-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад».

Бойцы «Востока» лишили ВСУ более 450 военных за сутки

За сутки ВСУ потеряли более 450 человек в зоне ответственности группировки «Восток», сообщил начальник пресс-центра Михаил Герасимов.

«В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, более 450 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, четыре станции спутниковой связи Starlink, 34 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 12 пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал Герасимов.

Кроме того, в результате контрбатарейной борьбы уничтожены две буксируемые гаубицы противника.

ВСУ потеряли свыше 240 военных за сутки в зоне ответственности «Севера»

Суточные потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Север» превысили 240 человек, сообщил начальник пресс-центра Василий Межевых.

«Общевойсковыми подразделениями группировки войск „Север“, в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены более 240 военнослужащих, девять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, из них два западного производства, два миномета», — рассказал он.

«Северяне» также уничтожили 42 пункта управления БПЛА, 177 БПЛА самолетного типа, 52 тяжелых боевых дрона R-18.

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