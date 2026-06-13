Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 июня 2026 в 06:40

Точными ударами разбили ВСУ в Константиновке: успехи ВС РФ к утру 13 июня

Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские военные выявили и поразили замаскированные укрытия ВСУ в Константиновке. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 13 июня?

Разнесли замаскированные укрепления ВСУ в Константиновке

Артиллеристы Южной группировки войск нанесли удар по пункту управления беспилотниками и двум укрытиям ВСУ в жилой застройке Константиновки ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе ведения воздушной разведки операторами дронов был выявлен пункт управления БПЛА и два укрепленных укрытия ВСУ, оборудованных в жилой застройке города. В них украинские боевики тщетно искали защиты от ударов, которые по ним без перерыва наносят российские войска. После верификации цели координаты были переданы расчету орудия 2А36 „Гиацинт-Б“. В результате точной работы артиллеристов объекты поражены вместе с находившимся в них личным составом и специализированным оборудованием», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что военнослужащие 4-й бригады 194-го полка Южной группировки войск подняли государственные флаги РФ в освобожденных и контролируемых частях Константиновки, за которую идут бои до полного освобождения города.

Поразили опорник ВСУ в лесу в Сумской области

Операторы дронов группировки «Север» поразили опорный пункт ВСУ в Сумской области, заявили в Минобороны РФ.

«В ходе выполнения боевых задач специалисты беспилотных систем в составе 80-й отдельной мотострелковой бригады (арктической) группировки войск „Север“ уничтожили опорный пункт и живую силу подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что подразделения группировки «Север» продолжают наступление на нескольких направлениях, формируя зону безопасности в Сумской и Харьковской областях. Войска ежедневно продвигаются вперед, вытесняя противника от границы и защищая мирных жителей.

Уничтожили мину, замаскированную под кусок древесины

Российские саперы на Краснолиманском направлении обезвредили мину, замаскированную под древесину, и очистили путь для снабжения войск, рассказали в Минобороны РФ.

«При проведении разведки местности на одном из основных маршрутов, предназначенных для подвоза боеприпасов и ротации личного состава на линии боевого соприкосновения, военнослужащие инженерно-саперной роты с использованием специального оборудования выявили противопехотную мину, замаскированную под фрагмент древесины. В связи с наличием элементов неизвлекаемости и невозможностью установить тип мины из-за маскировки, саперами было принято решение уничтожить ее на месте путем контролируемого подрыва накладным зарядом», — заявили в МО.

В военном ведомстве добавили, что мина уничтожена военнослужащими инженерно-саперного подразделения 37-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад».

Бойцы «Востока» лишили ВСУ более 450 военных за сутки

За сутки ВСУ потеряли более 450 человек в зоне ответственности группировки «Восток», сообщил начальник пресс-центра Михаил Герасимов.

«В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, более 450 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, четыре станции спутниковой связи Starlink, 34 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 12 пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал Герасимов.

Кроме того, в результате контрбатарейной борьбы уничтожены две буксируемые гаубицы противника.

ВСУ потеряли свыше 240 военных за сутки в зоне ответственности «Севера»

Суточные потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Север» превысили 240 человек, сообщил начальник пресс-центра Василий Межевых.

«Общевойсковыми подразделениями группировки войск „Север“, в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены более 240 военнослужащих, девять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, из них два западного производства, два миномета», — рассказал он.

«Северяне» также уничтожили 42 пункта управления БПЛА, 177 БПЛА самолетного типа, 52 тяжелых боевых дрона R-18.

Читайте также:

Мощный ответ Киеву и флаг над Приютом: новости СВО на вечер 12 июня

Налет на Москву, удар по Татарстану: как ВСУ атакуют Россию 12 июня

Гришино, Охримовка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 12 июня

Россия
Минобороны РФ
ВС РФ
ВСУ
СВО
сводки
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Приморье 15-летний мотоциклист разбился насмерть в ДТП
«Глубокие проблемы»: Мендель обнародовала жуткий секрет Зеленского
В Совфеде озвучили преимущества цифрового рубля
Грозы, град, сильный ветер, а кое-где и снег: погода в России 15–25 июня
Еще один ребенок Брэда Питта отказался иметь с отцом общую фамилию
При атаке дронов ВСУ в российском регионе погиб человек
Точными ударами разбили ВСУ в Константиновке: успехи ВС РФ к утру 13 июня
Боец ВС России разоблачил уловки ВСУ с маскировкой в Константиновке
Зеленский не стал защищать свою квартиру в Крыму
Сборная США начала ЧМ-2026 с победы
Гутерриша уличили в отсутствии доказательств по независимости Донбасса
Водители временно не могут пользоваться Крымским мостом
Новые правила получения пенсий: что уже назначают без заявления в СФР
Мадьяр анонсировал разоблачение крупнейшей «аферы» Орбана
«Жалкие попытки»: на Кипре определили, что говорит об отчаянии Каллас
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 июня
Власти Италии возмутились насмешкой главы ФИФА над сборной страны
Шоколад в России может резко подорожать: при чем тут Ормуз, как запастись
Раскрыто, циркулируют ли в мире способные вызвать пандемию вирусы
Генпрокуроры США запустили проверку OpenAI
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета
Семья и жизнь

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.