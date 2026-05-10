Бывшие бойцы ВСУ рассказали, почему выбрали сторону России в зоне СВО

Группа бывших украинских военнослужащих, перешедших на сторону России, рассказала о причинах своего решения, передает РИА Новости. Боец Александр Бабенко с позывным Боб заявил, что отряд был сформирован из пленных бойцов ВСУ, которые добровольно присоединились к российским силам.

Возвращаться обратно на Украину, какая она сейчас, и в ту Украину, которую они хотят построить, я не хочу, — рассказал Бабенко.

Он отметил, что не считает себя участником боевых действий против украинского народа, а выступает против политического режима. Общество на Украине слишком долго оставалось пассивным и сейчас, по его мнению, наступает момент для более активных действий.

Ранее военный эксперт кандидат исторических наук Иван Коновалов в беседе с NEWS.ru заявил: ситуация в ВСУ постепенно становится критической для Киева. По его словам, украинские военнослужащие массово бегут из армии, так как понимают: их смерть не поможет ей победить.

До этого стало известно, что около 300 иностранных наемников ВСУ устроили бунт после провальной попытки контратаки в Харьковской области. В российских силовых структурах сообщили, что «солдаты удачи» ушли с позиций, пообещав обернуть свое оружие против украинцев.