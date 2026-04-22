Военэксперт объяснил массовое дезертирство солдат и офицеров ВСУ

Ситуация в ВСУ постепенно становится критической для Киева, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт кандидат исторических наук Иван Коновалов. По его словам, украинские военнослужащие массово бегут из армии, так как понимают: их смерть не поможет ей победить.

Две трети попавших в армию разбегаются. Кто-то из ТЦК, кто-то по пути в учебку, кто-то из учебки или по пути на фронт. Люди поняли главное: их смерть на фронте победу не приблизит, потому что победить Россию нельзя, — пояснил он.

Коновалов добавил, что ресурс для мобилизации на Украине стремительно тает. Это усугубляет разногласия между силовыми структурами республики, которые превратили поборы с тех, кто не хочет на передовую, в инструмент обогащения, подчеркнул эксперт.

Число потенциальных мобилизантов стремительно сокращается — большую часть тех, кого можно, уже призвали. Силовики начали драку за остатки — все хотят доить не желающих идти на фронт, но «овец» все меньше и меньше, — указал собеседник.

Ранее стало известно, что около 300 иностранных наемников ВСУ устроили бунт после провальной попытки контратаки в Харьковской области. В российских силовых структурах сообщили, что «солдаты удачи» ушли с позиций, пообещав обернуть свое оружие против украинцев.