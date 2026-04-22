Сотни наемников ВСУ подняли мятеж после провала у Песчаного До 300 наемников ВСУ подняли вооруженный бунт после провала у Песчаного

Группа иностранных наемников ВСУ, по данным российских силовых структур, покинула позиции и подняла вооруженный бунт после неудачной контратаки у села Песчаного в Харьковской области, передает РИА Новости. По разным данным, речь может идти о числе до 300 человек.

После разгрома контратаки значительная часть иностранных боевиков (по разным данным, до 300 человек) демонстративно бросила позиции и двинулась в тыл. Поднят вооруженный мятеж, — передает издание сообщение источника.

Наемники, как отметили представители СМИ, требуют от командира предоставить им коридор, чтобы выйти в тыл. Утверждается, что они угрожают украинским офицерам и военнослужащим, заявляя о готовности «развернуть штыки».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев высказался, стоит ли ждать бунта в рядах ВСУ. По его мнению, на это не стоит рассчитывать. По его словам, ВС РФ и без мятежей в ВСУ хорошо справляются с освобождением территорий, подчеркнул он.

До этого аналитик Антон Муравейник заявил, что в Киеве офицеры Генштаба ВСУ вынуждены подрабатывать таксистами. Он объяснил, что всему виной крайне низкие зарплаты, которые получают военные.