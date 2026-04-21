В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ Депутат Журавлев призвал не рассчитывать на бунт в рядах ВСУ

России не стоит рассчитывать на бунт в рядах Вооруженных сил Украины, выразил мнение в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. ВС РФ и без мятежей в ВСУ хорошо справляются с освобождением территорий, подчеркнул он.

Российской армии надо выгрызать каждый метр территории, как это происходит и сейчас. У нас и без мятежа в рядах ВСУ это неплохо получается, — сказал парламентарий.

Он добавил, что украинские подразделения продолжают оказывать сопротивление на поле боя. При этом их численность, считает депутат, по-прежнему остается довольно высокой.

А значит, и мобилизация, во время которой гребут на улицах всех подряд, и голодный паек, на который сажают украинских солдат и офицеров, не слишком-то сказываются на общей боеспособности, — заметил Журавлев.

Ранее аналитик Антон Муравейник в эфире телеканала «Общественное» заявил, что в Киеве офицеры Генштаба ВСУ вынуждены подрабатывать таксистами. Причиной этого стали крайне низкие зарплаты, которые получают военные.