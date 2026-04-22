Удар «Лютыми» по Сызрани, смерть ребенка, бунт: ВСУ атакуют РФ 22 апреля

Более 200 беспилотников сбили над Россией за прошедшие сутки. Противник ударил дронами «Лютый» по жилым домам в Сызрани — погибли женщина и ребенок. Жительница брянского села подорвалась на мине. В Москве был предотвращен теракт около объектов Минобороны. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

Более 200 украинских БПЛА сбили над Россией за сутки

ВСУ продолжают атаковать Россию беспилотниками. По данным Минобороны, накануне с 08:00 до 17:00 силы ПВО перехватили 39 украинских дронов самолетного типа над Белгородской, Курской, Брянской областями и Республикой Крым.

За следующие три часа РФ атаковали еще девять БПЛА. Их уничтожили над Белгородской, Курской областями и Крымом.

В ночь на 22 апреля над российскими регионами уничтожили 155 дронов. БПЛА пытались атаковать Курскую, Самарскую, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Саратовскую, Пензенскую, Ульяновскую, Волгоградскую, Ростовскую области, Краснодарский край, Крым и объекты в Черном море.

Женщина и ребенок погибли в результате атаки ВСУ на Сызрань

В ночь на 22 апреля Сызрань подверглась ударам беспилотников ВСУ. В результате атаки в городе частично обрушился подъезд многоквартирного дома, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Позже он заявил об ударе по второй жилой многоэтажке.

«В результате атаки 12 человек пострадало. Трое пострадавших госпитализированы. Погибли двое: взрослая женщина и ребенок. Их достали из-под завалов разрушенного подъезда», — написал Федорищев.

По его словам, в городе продолжаются аварийно-спасательные работы — работают саперы, дежурят девять бригад скорой помощи, а также три бригады центра медицины катастроф. Для эвакуированных жителей были развернуты пункты временного размещения. По предварительным данным, ВСУ применили во время атаки на Сызрань дальнобойные беспилотники «Лютый», которые были запущены с территории Харьковской области. В Минобороны РФ не комментировали сведения об ударе ВСУ по Сызрани.

Женщина подорвалась на мине под Брянском

ВСУ атаковали автомобиль в селе Новый Ропск Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, пострадал мирный житель.

«Мужчина доставлен в больницу», — уточнил он.

Кроме того, глава региона сообщил о гибели женщины в селе Курковичи. По его информации, местная жительница наступила на мину «Лепесток» и скончалась на месте от полученных травм.

В Минобороны РФ не комментировали сведения об атаке ВСУ на Брянскую область.

Четыре человека были ранены за сутки в Белгородской области

Белгородская область подверглась массированной атаке ВСУ. За прошедшие сутки в регионе были ранены четыре человека, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Социальный объект в Белгороде атакован вражеским беспилотником. Ранена мирная жительница. Женщину с баротравмой, множественными осколочными ранениями ног и непроникающими осколочными ранениями живота и головы доставили в больницу», — написал он.

По словам Гладкова, трое мужчин пострадали в селах Гора-Подол, Пуляевка и Солдатское. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, уточнил губернатор.

В Минобороны РФ не комментировали сообщения об атаке ВСУ на Белгородскую область.

Украинский дрон упал во дворе многоэтажки в Курске

Украинский дрон упал во дворе многоквартирного дома в Курске, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн. Обломки БПЛА повредили крышу жилого здания, отметил он.

«К счастью, беспилотник не сдетонировал. Обошлось без жертв», — уточнил глава региона.

По данным Хинштейна, из здания эвакуировали 36 жильцов, включая девять детей. В пункте временного размещения находятся семь человек, в том числе два ребенка. Остальные жители дома остались у родственников, подчеркнул Хинштейн.

Он добавил, что за сутки Курскую область атаковали 16 БПЛА. Дроны шесть раз сбросили взрывные устройства. ВСУ 33 раза обстреляли регион из артиллерии. В Минобороны РФ не комментировали сообщения об атаке ВСУ на Курскую область.

Террорист планировал устроить взрыв у объектов Минобороны в Москве

Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который планировал совершить взрыв вблизи объектов Министерства обороны в Москве, сообщили в ведомстве. Благдаря оперативным мероприятиям деятельность злоумышленника была пресечена на стадии подготовки теракта.

«Задержан гражданин России 1981 года рождения. Установлено, что фигурант инициативно установил конфиденциальные контакты с боевиками и по их заданию прибыл в Москву для совершения террористического акта с использованием СВУ», — рассказали в ФСБ.

После преступления злоумышленник намеревался отправиться на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Задержанный дал признательные показания.

В Крыму задержали украинского шпиона

В Крыму сотрудники УФСБ пресекли деятельность агента Главного управления разведки Украины, занимавшегося сбором данных о дислокации подразделений Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что задержанный передавал кураторам сведения о расположении военных объектов на полуострове.

По данным следствия, 31-летний житель Волгоградской области по собственной инициативе вышел на связь с украинской спецслужбой. Уголовное дело возбудили по статье 275 УК (государственная измена).

Наемники ВСУ устроили вооруженный бунт в приграничье

По данным российских силовых структур, группа иностранных наемников ВСУ покинула позиции и подняла вооруженный бунт после неудачной контратаки у села Песчаного в Харьковской области. По предварительной информации, речь идет о 300 бойцах.

Наемники потребовали от командира предоставить им коридор, чтобы уйти в тыл. Утверждается, что они угрожали украинским офицерам и военнослужащим, заявляя о готовности «развернуть штыки».

Читайте также:

Морпехи обхитрили и уничтожили ВСУ в ДНР: успехи ВС РФ к утру 22 апреля

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 апреля

Умер летчик Иван Кашин: как он пережил захват самолета и спас пассажиров