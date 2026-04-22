Умер летчик Иван Кашин: как он пережил захват самолета и спас пассажиров

Герой Советского Союза Иван Кашин скончался 20 апреля 2026 года на 90-м году жизни. Чем он запомнился в истории гражданской авиации и какую роль сыграл в спасении пассажиров захваченного самолета?

Путь в авиации

Иван Кашин родился в 1937 году в сельской местности и с ранних лет проявлял интерес к технике и полетам. После окончания летного училища он начал работать в системе гражданской авиации и вскоре стал пилотом «Аэрофлота». В процессе службы он освоил различные типы самолетов и постепенно занял должность командира воздушного судна.

За годы работы Кашин выполнял рейсы на внутренних линиях, связывая разные регионы страны. Его коллеги отмечали дисциплину, выдержку и способность принимать решения в сложных ситуациях. Он считался опытным пилотом, которому доверяли ответственные полеты.

Инцидент с захватом самолета

Наиболее известный эпизод в биографии летчика произошел в 1973 году, когда самолет под его управлением был захвачен вооруженными преступниками. Во время рейса Москва — Брянск злоумышленники потребовали изменить маршрут и угрожали экипажу. Ситуация развивалась стремительно и требовала от командира точных и взвешенных действий.

Кашин сумел сохранить контроль над управлением и передать сигнал тревоги наземным службам. Он вел переговоры с захватчиками и одновременно оценивал обстановку, чтобы минимизировать риски. В итоге было принято решение о посадке самолета в Москве, что позволило выиграть время для проведения операции.

После приземления спецслужбы провели штурм, в результате которого злоумышленники были обезврежены. Пассажиры и члены экипажа не пострадали. Этот случай получил широкий резонанс и стал одним из примеров профессиональных действий экипажа в критической ситуации.

Признание и последние годы

За проявленное мужество и высокий профессионализм Ивану Кашину было присвоено звание Героя Советского Союза. Он был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда». Эти награды стали признанием его вклада в обеспечение безопасности гражданской авиации.

После завершения летной карьеры Кашин занимался общественной деятельностью и участвовал во встречах с молодежью. Он делился опытом и рассказывал о своей профессии. В последние годы он проживал в Брянске.

Прощание состоится 23 апреля в 11:00 в Брянском театре драмы имени А.К. Толстого.

Читайте также:

