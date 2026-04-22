22 апреля 2026 в 03:32

Умер летчик Иван Кашин: как он пережил захват самолета и спас пассажиров

Пассажирский самолет Як-40 Пассажирский самолет Як-40 Фото: В. Беликов/РИА Новости
Герой Советского Союза Иван Кашин скончался 20 апреля 2026 года на 90-м году жизни. Чем он запомнился в истории гражданской авиации и какую роль сыграл в спасении пассажиров захваченного самолета?

Путь в авиации

Иван Кашин родился в 1937 году в сельской местности и с ранних лет проявлял интерес к технике и полетам. После окончания летного училища он начал работать в системе гражданской авиации и вскоре стал пилотом «Аэрофлота». В процессе службы он освоил различные типы самолетов и постепенно занял должность командира воздушного судна.

За годы работы Кашин выполнял рейсы на внутренних линиях, связывая разные регионы страны. Его коллеги отмечали дисциплину, выдержку и способность принимать решения в сложных ситуациях. Он считался опытным пилотом, которому доверяли ответственные полеты.

Инцидент с захватом самолета

Наиболее известный эпизод в биографии летчика произошел в 1973 году, когда самолет под его управлением был захвачен вооруженными преступниками. Во время рейса Москва — Брянск злоумышленники потребовали изменить маршрут и угрожали экипажу. Ситуация развивалась стремительно и требовала от командира точных и взвешенных действий.

Кашин сумел сохранить контроль над управлением и передать сигнал тревоги наземным службам. Он вел переговоры с захватчиками и одновременно оценивал обстановку, чтобы минимизировать риски. В итоге было принято решение о посадке самолета в Москве, что позволило выиграть время для проведения операции.

После приземления спецслужбы провели штурм, в результате которого злоумышленники были обезврежены. Пассажиры и члены экипажа не пострадали. Этот случай получил широкий резонанс и стал одним из примеров профессиональных действий экипажа в критической ситуации.

Признание и последние годы

За проявленное мужество и высокий профессионализм Ивану Кашину было присвоено звание Героя Советского Союза. Он был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда». Эти награды стали признанием его вклада в обеспечение безопасности гражданской авиации.

После завершения летной карьеры Кашин занимался общественной деятельностью и участвовал во встречах с молодежью. Он делился опытом и рассказывал о своей профессии. В последние годы он проживал в Брянске.

Прощание состоится 23 апреля в 11:00 в Брянском театре драмы имени А.К. Толстого.

Читайте также:

Таксуют, чтобы выжить. Зеленский кинул офицеров ВСУ на деньги: когда бунт?

Глава офиса Зеленского смирился с потерей Донбасса: что это значит

Нетрезвая экс-чиновница устроила жуткое ДТП в Москве: детали, сколько жертв

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист оценил, насколько выгодно оформить отпуск в мае
Бивол и Бетербиев не смогли договориться о месте третьего боя
В Сызрани раскрыли состояние госпитализированных после обрушения подъезда
В Ташкенте состоялась выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия»
Власти Самарской области сделали заявление о помощи погибшим в Сызрани
В Сызрани ввели режим ЧС регионального характера после атаки дронов
Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Сызрань
Суд Москвы решит судьбу пенсионерки, толкнувшей девочку на пути в метро
Невидимый рынок: как производители преформ влияют на стоимость напитков
Автоюрист ответил, может ли водитель отказаться от медосвидетельствования
«Стягивают всех»: полковник о резервах ВСУ в Сумской области
Адвокат рассказал, сколько экс-муж Лерчек пробудет в «Бутырке»
Путин проведет совещание с правительством по поводу Арктики
Подмосковные врачи спасли глаз школьнику после несчастного случая на рыбалке
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

