21 апреля 2026 в 21:52

Умер российский летчик, который не дал террористам угнать самолет

В Брянске умер командир захваченного террористами в 1973 году Як-40 Иван Кашин

Пассажирский самолет Як-40 Пассажирский самолет Як-40 Фото: В. Беликов/РИА Новости
Герой Советского Союза Иван Кашин умер на 90-м году жизни в Брянске, сообщили на сайте правительства региона. В 1973 году он прославился тем, что предотвратил угон пассажирского самолета и спас людей на борту от террористов.

Отмечается, что он сумел подать сигнал бедствия и выполнить вынужденную посадку, после чего злоумышленники были нейтрализованы. После завершения службы Кашин занимался воспитанием молодежи на малой родине.

Дятьковский кадетский корпус авиации носит имя Ивана Кашина. Прощание с летчиком-героем пройдет 23 апреля в Брянском театре драмы.

Ранее в Дмитрове на 106-м году жизни скончалась ветеран ВОВ и почетный гражданин города Мария Барсученко. Во время войны она открыла путь бронепоезду НКВД, что помогло остановить продвижение вражеских танков к Дмитрову в 1942 году. Ветеран была награждена орденом Красной Звезды.

До этого в Санкт-Петербурге на 105-м году жизни скончалась участница ВОВ Полина Громова. С декабря 1942 года она воевала на Ленинградском фронте зенитчицей, защищая небо города от вражеских авианалетов. Ветеран принимала непосредственное участие в прорыве блокады Ленинграда и в операции «Январский гром».

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
