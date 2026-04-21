Умер российский летчик, который не дал террористам угнать самолет

Герой Советского Союза Иван Кашин умер на 90-м году жизни в Брянске, сообщили на сайте правительства региона. В 1973 году он прославился тем, что предотвратил угон пассажирского самолета и спас людей на борту от террористов.

Отмечается, что он сумел подать сигнал бедствия и выполнить вынужденную посадку, после чего злоумышленники были нейтрализованы. После завершения службы Кашин занимался воспитанием молодежи на малой родине.

Дятьковский кадетский корпус авиации носит имя Ивана Кашина. Прощание с летчиком-героем пройдет 23 апреля в Брянском театре драмы.

Ранее в Дмитрове на 106-м году жизни скончалась ветеран ВОВ и почетный гражданин города Мария Барсученко. Во время войны она открыла путь бронепоезду НКВД, что помогло остановить продвижение вражеских танков к Дмитрову в 1942 году. Ветеран была награждена орденом Красной Звезды.

До этого в Санкт-Петербурге на 105-м году жизни скончалась участница ВОВ Полина Громова. С декабря 1942 года она воевала на Ленинградском фронте зенитчицей, защищая небо города от вражеских авианалетов. Ветеран принимала непосредственное участие в прорыве блокады Ленинграда и в операции «Январский гром».