100-летний ветеран и Герои России: кто сидел с Путиным на параде Победы

Президент РФ Владимир Путин на военном параде в Москве в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Слева направо: ветеран Великой Отечественной войны Свет Турунов, Герой России, участник СВО Леонид Рыжов

В Москве состоялся парад Победы по случаю 81-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. Кто сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным на параде?

Кто сидел рядом с Путиным на параде Победы

Путин сидел на параде Победы на Красной площади рядом с ветераном Великой Отечественной войны Светом Туруновым и Героем России, участником СВО Леонидом Рыжовым.

За спиной президента, утверждают СМИ, разместилась Людмила Болилая, получившая звание Героя России за проявленный героизм в ходе специальной военной операции.

Что известно о 100-летнем ветеране Турунове

Свет Турунов родился 25 сентября 1925 года. Его отец — главный строитель крейсера «Кронштадт» и главный инженер Адмиралтейского завода. В начале войны 15-летний Турунов был в Ярославле, где занимался уборкой урожая. В Красную армию попал 5 января 1943 года. Будучи выпускником 3-го Ленинградского артиллерийского училища, получив погоны младшего лейтенанта, он воевал на Ленинградском, а потом на 4-м Украинском фронтах.

Турунов прошел с боями Польшу. Весной 1945-го в боестолкновениях по освобождению города Зорау в Верхней Силезии (сейчас — Жора в Польше) он отразил несколько танковых атак фашистов. Метким огнем своей батареи подавил пулеметные и минометные расчеты гитлеровцев. Получил тяжелые ранения ног. Лишь осенью 1945-го его выписали из госпиталя.

Ветеран Великой Отечественной войны Свет Турунов Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

По окончании Высшего военно-морского инженерного училища имени Дзержинского Турунов несколько лет отслужил на разных кораблях Балтийского флота. Позднее его командировали в конструкторское бюро судостроения. До 1958-го он проектировал атомные подлодки, приложил руку к созданию атомного ледокола «Ленин». Турунов в течение 18 лет занимался вопросами обороны в составе ЦК КПСС. До 1990-го был помощником министра обороны Советского Союза. 42 года назад ему присвоили звание адмирала.

Турунов активно работал над созданием неакустических средств обнаружения субмарин. Внес немалый вклад в работу знаменитого ЦКБ «Рубин». Лауреат Ленинской премии, награжден орденами Ленина и Октябрьской революции, активный член «Клуба адмиралов».

Чем отличился Герой России Рыжов

Леонид Рыжов — Герой России, полковник, слушатель Военной академии Генштаба ВС РФ. Родился в 1977 году в Республике Марий Эл. Принимал участие в спецоперации с самого начала — 24 февраля 2022 года. Под его руководством освобожден ряд населенных пунктов в ЛНР: Кряковка, Орехово-Донецкое, Путилино, Муратово, Боброво, Капитаново, Осколоновка, Новокраснянка, Булгаковка, Скарговка, Голубовка, Боровеньки, Варваровка, Кудряшовка, Пшеничное, Индустриальное, Воеводовка, Щедрищево, Метелкино, Вороново, Боровское, Приволье, Новодружеск.

Также Рыжов участвовал в освобождении городов Рубежное и Северодонецк и одного из крупнейших в республике — Лисичанска. При его взятии удалось сохранить инфраструктуру и жилые дома.

Кто такая первая женщина — Герой России на СВО Болилая

Медсестра Людмила Болилая стала первой женщиной, получившей звание Героя России за подвиг в ходе специальной военной операции.

Болилая получила серьезные ранения в бою, когда прикрыла собой солдата от летящих осколков боеприпасов. Боец остался жив, а медсестра пострадала от множества тяжелых повреждений. Кроме того, она спасла нескольких военнослужащих, вытащив их с поля боя.

Женщина родилась в Саратовской области, а потом перебралась в Подмосковье. Она более 15 лет трудилась в скорой помощи, а в апреле 2023-го отправилась в зону специальной операции.

Людмила Болилая Фото: Владимир Гердо/РИА Новости

