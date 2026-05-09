Перемирие России и Украины началось: что сказал Кремль, роль Трампа

В Москве и Киеве согласились на продление перемирия, объявленного в День Победы. Сколько продлится прекращение огня, какую роль сыграл Трамп, соблюдают ли ВСУ перемирие?

Когда началось перемирие между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил о перемирии между Россией и Украиной. Режим прекращения огня продлится с 9 по 11 мая. По его словам, «прекращение огня будет включать приостановку всей активной деятельности [на фронте]».

«В России празднуют День Победы, но точно так же и на Украине, потому что они также были важной частью и фактором Второй мировой войны», — объявил Трамп.

При этом ранее Москва самостоятельно объявила перемирие в честь празднования 81-й годовщины Победы с 8 мая по 10 мая и призвала Киев ответить тем же. Со своей стороны Киев заявлял о введении «режима тишины» с 5 мая.

Украинская сторона не выполнила свои обязательства: на майских праздниках продолжались атаки БПЛА на Москву. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский не отдавал приказа о прекращении огня с 5 мая.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Москва согласилась поддержать предложение Трампа о продлении перемирия с Украиной с 9 до 11 мая.

«Главное, что условлено произвести в период перемирия — с 9 по 11 мая включительно — обмен пленными по 1000 человек с каждой стороны Мы приветствуем эту инициативу, идущую в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США», — заключил помощник российского лидера.

Зеленский подтвердил, что администрация США обращалась к Киеву с призывом о трехдневном перемирии и обмене пленными. На этот период он поручил установить «режим тишины».

Дмитрий Песков

Какую роль сыграл Трамп в перемирии между Россией и Украиной

Ушаков и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердили, что ключевую роль в продлении перемирия сыграл Вашингтон. Трамп в разговоре с журналистами отверг идею, что Кремль попросил перемирия.

«Нет, нет, я спросил, и президент Путин согласился, президент Зеленский согласился, оба без колебаний. И у нас есть небольшой период времени, когда они не будут стрелять, это очень хорошо. И они также согласились вернуть по 1000 пленных с каждой стороны, так что они почти сразу же передадут по 1000 пленных, это очень хорошо», — объявил Трамп.

Президент США подтвердил журналистам, что «хотел бы увидеть значительное продление перемирия». Этот вопрос еще не обсуждался, сообщил Дмитрий Песков.

Соблюдают ли ВСУ перемирие 9 мая

Минобороны РФ не сообщает о новых ударах украинских БПЛА после полуночи 9 мая.

До этого за четыре часа с 20:00 до 24:00 дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 44 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской областей, Московского региона и над акваторией Азовского моря.

Telegram-канал «Дневник десантника» попросил подписчиков сообщить, соблюдают ли ВСУ «режим тишины».

«В приграничье не соблюдают. 30 мин. назад в магазин БПЛА влетел, через дорогу от меня. Сейчас [введен режим] „опасность атаки БПЛА“. Про Шебекино вообще молчу», — написала в комментариях Людмила.

«ВСУ сегодня прям разошлись. Четыре дрона отработало, плюс „Град“ по нам работал. Добропольское направление», — сообщил в комментариях другой подписчик.

Telegram-канал Lpr1 с начала суток 9 мая сообщил о многочисленных тревогах по украинским БПЛА: «красный» уровень угрозы был в Липецкой области, «желтый» уровень в Астраханской, Калужской, Тульской, Псковской областях, Ставропольском крае, Чечне («красный» уровень опасности в Грозом), угрозах в Симферополе, Таврической ТЭС.

Примерно к 07:00 утра пошли отмены опасности по БПЛА, но им на смену около 10:00 пришли сообщения о ракетной опасности в Селидово, Великой Новоселке, Курахово.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

