Песков раскрыл, по чьей инициативе перемирие было продлено до 11 мая Песков: перемирие с Украиной было продлено до 11 мая по инициативе Трампа

Продление перемирия между Россией и Украиной до 11 мая стало результатом инициативы президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, решение связано именно с предложением американской стороны.

Это инициатива Трампа, — заявил Песков.

Ранее эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков заявил: президент Украины Владимир Зеленский срывает перемирия по указке британских элит. Он объяснил свое мнение тем, что Лондон не заинтересован в завершении украинского конфликта.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в случае реализации угроз на 9 Мая Украина может подвергнуться массированному ракетному удару. Она призвала граждан Украины и иностранный дипкорпус отнестись со всей серьезностью к рекомендации покинуть Киев.

Кроме того, Министерство обороны России выступило с жестким предупреждением в адрес Киева. Ведомство подчеркивало, что любые попытки реализовать преступные планы по срыву празднования Дня Победы будут иметь немедленные последствия.