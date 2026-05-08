Продление перемирия между Россией и Украиной до 11 мая стало результатом инициативы президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, решение связано именно с предложением американской стороны.
Это инициатива Трампа, — заявил Песков.
Ранее эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков заявил: президент Украины Владимир Зеленский срывает перемирия по указке британских элит. Он объяснил свое мнение тем, что Лондон не заинтересован в завершении украинского конфликта.
До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в случае реализации угроз на 9 Мая Украина может подвергнуться массированному ракетному удару. Она призвала граждан Украины и иностранный дипкорпус отнестись со всей серьезностью к рекомендации покинуть Киев.
Кроме того, Министерство обороны России выступило с жестким предупреждением в адрес Киева. Ведомство подчеркивало, что любые попытки реализовать преступные планы по срыву празднования Дня Победы будут иметь немедленные последствия.