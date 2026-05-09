День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 05:09

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 мая

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 9 мая?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 9 мая

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram-канале сообщил об уничтожении восьми украинских беспилотников. По его словам, работу по их перехвату выполнили подразделения ПВО Минобороны России.

«Еще восемь украинских беспилотников уничтожено подразделениями ПВО Минобороны России», — написал Миляев.

Кроме того, Минобороны России сообщило об уничтожении 44 украинских беспилотников над российскими регионами и акваторией Азовского моря, сообщили в пресс-службе ведомства. Силы ПВО отразили массовую атаку дронов на территории страны.

«В период с 20:00 мск до 24:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении.

Кроме того, дежурные силы ПВО Минобороны России уничтожили два вражеских беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. На месте падения обломков сбитых БПЛА работают все необходимые специалисты, добавил глава города.

«Силами ПВО Минобороны уничтожено два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В Севастополе силы ПВО совместно с мобильными огневыми группами отразили атаку беспилотников, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, объекты в городе не пострадали.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. По предварительной информации, сбито четыре БПЛА в районе Северной стороны и Фиолента», — написал Развожаев.

Кроме того, дежурные силы ПВО Министерства обороны РФ уничтожили пять беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин на своем канале в МАКСе. Общее число сбитых БПЛА над московским небом достигло 20 единиц.

«Сбиты пять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

Также российские средства противовоздушной обороны в период с 20:00 до полуночи 7 мая уничтожили и перехватили 95 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Атаки были отражены над 10 регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

«В период с 20:00 мск до 24:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей», — сказано в сообщении.

Читайте также:

Зеленский нагадил всем: когда Европа устанет от падений дронов ВСУ

Предатели Победы: как Прибалтика, Украина и Молдавия растоптали 9 Мая

День траура или День Победы? Как мир празднует 9 Мая спустя 81 год

Регионы
Россия
атаки ВСУ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны подробности вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius
ВС РФ сбросили с дронов листовки с важным посланием для ВСУ в День Победы
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 мая
Запад призвали срочно начать переговоры с Россией
США атаковали судно наркотеррористов в Тихом океане
Помолвка, война за алименты, потеря популярности: как живет Тимур Родригез
Австралия сократила поддержку Украине
В Венгрии оценили последствия поддержки Зеленского для будущего Европы
МИД РФ ответил ЕС на попытки переписать историю победы в ВОВ
Военнослужащим могут ввести доплаты ко Дню Победы
В России изменился порядок налогообложения банковских вкладов
Трамп назвал условие отправки переговорщиков по Украине в РФ
Историк раскрыл правду о смерти свояка Гитлера
Трамп узаконил пиратство: РФ против каперства, но если что — ответит жестко
Трамп неожиданно высказался о продлении перемирия по Украине
В Ростехе раскрыли, какую часть нужд армии закрывают в зоне СВО
Под Харьковом уничтожили 16 наемников из Колумбии
Проблемы со здоровьем, хайп, песня про квартиру: как живет Лариса Долина
Захарова заявила о попытках «перепрошить» жителей Прибалтики
Зеленский нагадил всем: когда Европа устанет от падений дронов ВСУ
Дальше
Самое популярное
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская
Культура

Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.