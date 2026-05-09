Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 мая

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 мая

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 9 мая?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 9 мая

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram-канале сообщил об уничтожении восьми украинских беспилотников. По его словам, работу по их перехвату выполнили подразделения ПВО Минобороны России.

«Еще восемь украинских беспилотников уничтожено подразделениями ПВО Минобороны России», — написал Миляев.

Кроме того, Минобороны России сообщило об уничтожении 44 украинских беспилотников над российскими регионами и акваторией Азовского моря, сообщили в пресс-службе ведомства. Силы ПВО отразили массовую атаку дронов на территории страны.

«В период с 20:00 мск до 24:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении.

Кроме того, дежурные силы ПВО Минобороны России уничтожили два вражеских беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. На месте падения обломков сбитых БПЛА работают все необходимые специалисты, добавил глава города.

«Силами ПВО Минобороны уничтожено два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В Севастополе силы ПВО совместно с мобильными огневыми группами отразили атаку беспилотников, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, объекты в городе не пострадали.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. По предварительной информации, сбито четыре БПЛА в районе Северной стороны и Фиолента», — написал Развожаев.

Кроме того, дежурные силы ПВО Министерства обороны РФ уничтожили пять беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин на своем канале в МАКСе. Общее число сбитых БПЛА над московским небом достигло 20 единиц.

«Сбиты пять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

Также российские средства противовоздушной обороны в период с 20:00 до полуночи 7 мая уничтожили и перехватили 95 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Атаки были отражены над 10 регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

«В период с 20:00 мск до 24:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей», — сказано в сообщении.

Читайте также:

Зеленский нагадил всем: когда Европа устанет от падений дронов ВСУ

Предатели Победы: как Прибалтика, Украина и Молдавия растоптали 9 Мая

День траура или День Победы? Как мир празднует 9 Мая спустя 81 год