День траура или День Победы? Как мир празднует 9 Мая спустя 81 год

9 Мая остается главным праздником, объединяющим наследников Великой Победы над нацизмом. Сегодня отношение к этому дню стало своего рода политической декларацией — и люди, и государства разделились на тех, кто чтит память освободителей, и тех, кто предпочел забыть об этой странице в своей истории. О том, как в мире празднуют День Победы, кто готов разделить этот праздник с Россией, а кто жаждет реванша нацизма, — в материале NEWS.ru.

Как отметят 9 Мая в бывшем СССР

В большинстве постсоветских стран 9 Мая — торжественный день. Он официально признан государственным праздником в России, Белоруссии, Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркмении, Абхазии и Южной Осетии. Военный парад в 81-ю, некруглую годовщину Победы пройдет только в Москве, Сухуме и Цхинвале. При этом российскую столицу в праздничную дату планируют посетить десятки высокопоставленных политиков — в том числе лидеры бывших республик СССР.

В Минске в честь Дня Победы запланирован большой концерт, который будет продолжаться весь день и завершится праздничным салютом. В Астане пройдут показы военной техники и вооружений. В Бишкеке состоятся торжественные мероприятия, в том числе традиционная раздача солдатской каши. В Ашхабаде организуют научно-практические конференции, тематические встречи, художественные выставки и концерты, а также церемонию возложения цветов к Мемориальному комплексу Halk hakydasy («Народная память»).

Отметят 9 Мая и в Узбекистане. Правда, там изменили название праздника на День памяти и почестей. Как и в других постсоветских столицах, в Ташкенте устроят праздничный салют, а ветераны получат материальную помощь и путевки в санатории.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с NEWS.ru отметил: День Победы — величайшая дата в российской и не только истории.

«Многие забывают, какая судьба была уготована для нас Гитлером. Он собирался оставить только ту часть населения СССР, что была бы необходима для „обслуживания“ немцев, а остальных хотел просто убить. При этом на его стороне в войне участвовали части практически со всей Европы — поляки, чехи, французы, румыны, хорваты, итальянцы, и представители этих государств сейчас хотели бы забыть об этом позорном пятне», — пояснил он.

Как отметят День Победы в дальнем зарубежье

За пределами постсоветского пространства День Победы 9 мая отмечают в Сербии, Республике Сербской (РС) и в Израиле, хотя в этих странах праздник не является выходным днем.

Сербский лидер Александр Вучич уже передал президенту РФ Владимир Путину официальное поздравление по случаю 81-й годовщины Победы, назвав эту дату «одной из самых светлых в истории человечества». В своем послании Вучич отметил, что 9 Мая остается символом героизма российского и сербского народов, подчеркнул решающую роль Красной армии в освобождении Европы и пообещал: Белград не допустит попыток переписать историю.

В Республике Сербской представители власти в День Победы готовятся выступить с торжественными речами и возложить венки к памятникам павшим борцам за европейскую свободу. Кроме того, в РС пройдут акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка», а лидер боснийских сербов Милорад Додик приедет на парад в Москву.

В Израиле торжественные мероприятия начнутся 8 мая — они стартуют с возложения цветов к монументу «Свеча памяти», который Владимир Путин и премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху открыли вместе в 2020 году. 9 мая в городе Нетания пройдет «Бессмертный полк» и церемония возложения венков к памятнику «Крылья».

Что празднуют в Европе 9 мая

Однако не все страны — в том числе на постсоветском пространстве — сегодня хранят память о воинах, освободивших Европу от нацизма. Так, от празднования Дня Победы 9 мая отказались Латвия, Литва, Эстония, Молдавия и Украина — в эту дату они отмечают День Европы.

По словам депутата Госдумы Анатолия Вассермана, решение отказаться от памятной даты носит чисто политический характер.

«В значительной части Европы, а также в некоторых частях бывшего СССР власть разными способами захватили идейные, а порой и физические наследники тех, кто проиграл ту войну. Понятно, что они не могут радоваться проигрышу своих предков. Против нас воевала объединенная Европа, и для большей ее части это был день катастрофического поражения», — подчеркнул парламентарий в беседе с NEWS.ru.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что сегодняшнее 9 Мая в европейских и некоторых постсоветских странах всерьез воспринимается как «день анти-Победы».

«Их День Европы был установлен в 1985 году в честь декларации Шумана от 9 мая 1950 года, в которой было предложено объединение сталелитейной промышленности Германии и Франции и которая заложила основы Евросоюза», — заметил он.

Как возродить память о Победе в Европе

К странам, которые отказываются от празднования Дня Победы, нужно относиться с болью и тревогой, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев.

«Боль — потому что стирание памяти о подвиге и жертвах — это неуважение к миллионам погибших, в том числе и к гражданам тех самых стран. Тревога — потому что отказ от этой памяти может открыть дорогу к повторению ошибок прошлого», — считает он.

Поэтому всем остальным, убежден парламентарий, так важно сохранять память и доносить правду о событиях ВОВ — через архивы, письма с фронта, документальные фильмы.

«Важно объяснять не только что произошло, но и почему это важно помнить. Нужно поддерживать тех, кто в „забывших“ странах вопреки всему хранит память: возлагает цветы к мемориалам, ищет забытые могилы солдат, помогает ветеранам», — добавил он.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов напомнил, что в некоторых государствах сегодня фактически узаконено переписывание исторической правды: там не просто отменяют празднование Дня Победы, но и сносят памятники воинам-освободителям.

«Наш ответ тем, кто „отказался праздновать“: мы все равно придем к вам. Не с танками, а с историческими документами, с акциями „Бессмертный полк“ у ваших посольств, с требованием уважать общий подвиг наших дедов и прадедов», — сказал собеседник NEWS.ru.

Журавлев придерживается схожего мнения. По его словам, страны Запада пытаются убедить мир, что именно они внесли решающий вклад в победу над нацизмом, забывая, сколько потерь понес советский народ в войне.

«Это часть нашего культурного кода, и мы не дадим трогать его грязными руками тем, кто в Европе мечтает о возрождении фашизма и того самого гитлеровского порядка, с которым мы и сейчас боремся», — заключил депутат.

