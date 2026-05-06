Президент Украины Владимир Зеленский отказался от перемирия с Россией на 9 Мая и пригрозил атаковать дронами Красную площадь во время парада Победы. При этом Киев не только не скрывает своего отношения к священному празднику, но и игнорирует другие важные для украинцев трагические даты. Политический обозреватель Александр Чаусов в колонке для NEWS.ru объяснил, как РФ ответит на угрозы Зеленского и до чего Украину доведут «игры» с исторической памятью.

Не их победа

Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Ереване пригрозил нанести удары по Москве во время парада Победы на Красной площади 9 мая. Вдобавок к этому он отказался от перемирия в зоне боевых действий с 8 по 10 мая, предложенного Россией: вместо этого Украина объявила о «режиме тишины», который начнет действовать 6 мая.

Впрочем, своего отношения к священному празднику Киев давно не скрывает. 9 мая украинцы отмечают некий День Европы, а все торжества, связанные с историей Великой Отечественной войны, перенесены на 8-е число и называются Днем памяти и победы над нацизмом.

По факту украинское руководство отказалось и от них: все празднования на Украине «приостановлены» на время действия военного положения. Но это не мешает Зеленскому устраивать политические представления для партнеров из ЕС: например, в 2025 году во время майских праздников он организовал сборище европейских лидеров в Киеве — в СМИ эту вакханалию окрестили «парадом побежденных».

Отказом от перемирия и прямыми угрозами в адрес России Зеленский наглядно демонстрирует, на какой стороне сегодня находится Украина и почему денацификация — одна из стратегических целей СВО. Республика в годы ВОВ, как и весь остальной Советский Союз, страдала от немецко-фашистских захватчиков и несла потери. Но Киеву сегодня куда интереснее праздновать нечто альтернативное — да еще и с потомками тех, кто лично ответственен за геноцид советского народа.

Владимир Зеленский Фото: Социальные сети

Избирательная память

Впрочем, на Украине сегодня есть и другая дата, которую местная власть всеми силами старается «забыть». Речь идет о 2 мая — годовщине трагедии в одесском Доме профсоюзов, где националисты в 2014 году сожгли противников госпереворота.

Сегодня место этой чудовищной казни обнесено оградой, хотя одесситы продолжают приносить туда цветы в память о жестоко убитых людях. Но словно в насмешку прямо напротив сожженного здания появился символ «новой» Украины — здание территориального центра комплектования (ТЦК).

«Прошло 12 лет, и там же, на этом месте, бесы продолжают приносить нас в жертву», — так прокомментировал эту жуткую иронию судьбы депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

В отличие от Киева, в Москве о скорбной дате 2 мая не забывают. В 12-ю годовщину трагедии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что гарантией справедливости для жертв преступления в Доме профсоюзов станет успешное выполнение целей специальной военной операции.

Согласен с этой точкой зрения и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«2 мая навсегда останется в нашей памяти теперь как трагическая дата и свидетельство зверства украинских фашистов. Одесса, уверен, никогда не простит Киеву ту майскую „Хатынь“. Не простим никогда и мы», — подчеркнул парламентарий.

Мария Захарова Фото: МИД РФ

Чем стала Украина

Попытки Киева «замолчать» собственные преступления при отрицании общей со странами бывшего СССР победы над нацизмом — это, кажется, и есть нацизм в чистом виде. Судя по всему, украинское руководство успешно переняло у западных коллег людоедские нарративы о «бедных мальчиках вермахта», которые, сжигая целые деревни, «просто выполняли приказы».

Впрочем, во всей этой истории можно найти и коррупционный мотив. В первых числах мая депутат Рады Ярослав Железняк опубликовал в своих соцсетях новую порцию записей по делу «кошелька Зеленского», бизнесмена Тимура Миндича: в них он обсуждал с нынешним секретарем Совета национальной безопасности Украины Рустемом Умеровым передел оборонного сектора республики. Вполне возможно, что глава государства, чтобы отвлечь внимание публики от махинаций своих соратников (и наверняка своих), решил поиграть в агрессивного фюрера-милитариста и затмить громкий инфоповод угрозами в адрес России.

Правда, в Москве на его выпады уже дали ответ. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил:

«В случае провокаций ВСУ во время парада Победы 9 мая мы нанесем удары возмездия. Ответ будет неотвратим. Он станет очень серьезным и кратным. Я думаю, что в этот раз не помешал бы и превентивный удар по местам, откуда могут прилететь дроны».

И с этим трудно поспорить. Кажется, лидеры человеконенавистнического режима в Киеве буквально нарываются на превентивные атаки, причем не только накануне 9 Мая.

