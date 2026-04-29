Путин предложил Трампу объявить перемирие на День Победы

Президент России Владимир Путин заявил американскому лидеру Дональду Трампу о готовности объявить перемирие на период Дня Победы, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, глава Белого дома поддержал эту инициативу. Запись разговора опубликовал журналист информационной службы «Вести» Павел Зарубин в Telegram-канале.

Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы, — рассказал Ушаков.

Трамп выразил надежду на скорое окончание украинского кризиса. Путин в разговоре с президентом США также подчеркнул, что РФ продолжает удерживать стратегическую инициативу в зоне СВО.

Ранее Ушаков заявил, что российский лидер в беседе с Дональдом Трампом обратил внимание на сугубо террористические методы Украины, применяемые при атаках на гражданские объекты. Также Владимир Путин вновь подтвердил готовность РФ достичь целей СВО путем переговоров.

До этого президент РФ сообщил, что страна переживает исторический момент. По его словам, на фоне переломного этапа служение Отечеству является особой и почетной миссией.