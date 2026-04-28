Санкции западных стран порой затрагивают даже дальних родственников российских предпринимателей, заявил глава государства Владимир Путин. По его словам, экономика России уже много лет работает в условиях серьезного внешнего давления, включая сложную экономическую конъюнктуру, санкционные ограничения и другие неблагоприятные факторы, передает пресс-служба Кремля.
В отношении многих наших предпринимателей и членов их семей, причем даже не непосредственных членов семей, там в третьем колене иногда, принимаются эти самые нелегитимные санкции. И в отношении компаний целых, больших то же самое проводится, — сказал Путин.
Ранее замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин назвал санкции, вводимые странами Запада, главным источником глобальной нестабильности. По его словам, Запад с помощью ограничений пытается удержать доминирование в мировой экономике.
До этого финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал отменить санкции и снова начать закупать энергоресурсы у России. Он назвал новые ограничения формой насилия, которая в конечном счете бьет по интересам самой Европы.