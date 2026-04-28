28 апреля 2026 в 21:09

«В третьем колене иногда»: Путин о неожиданном эффекте западных санкций

Путин: западные санкции бьют даже по дальним родственникам бизнесменов из России

Владимир Путин
Санкции западных стран порой затрагивают даже дальних родственников российских предпринимателей, заявил глава государства Владимир Путин. По его словам, экономика России уже много лет работает в условиях серьезного внешнего давления, включая сложную экономическую конъюнктуру, санкционные ограничения и другие неблагоприятные факторы, передает пресс-служба Кремля.

В отношении многих наших предпринимателей и членов их семей, причем даже не непосредственных членов семей, там в третьем колене иногда, принимаются эти самые нелегитимные санкции. И в отношении компаний целых, больших то же самое проводится, — сказал Путин.

Ранее замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин назвал санкции, вводимые странами Запада, главным источником глобальной нестабильности. По его словам, Запад с помощью ограничений пытается удержать доминирование в мировой экономике.

До этого финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал отменить санкции и снова начать закупать энергоресурсы у России. Он назвал новые ограничения формой насилия, которая в конечном счете бьет по интересам самой Европы.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

