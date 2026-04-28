Путин: Киев пытается помешать провести выборы в Донбассе

Украина не проводит выборы у себя, а также пытается помешать провести их в Донбассе, сообщил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что таким образом региону отказывают в историческом праве быть частью России, но в Донбассе и Новороссии живут люди с крепким характером, и запугать их не получится.

У себя, на Украине, выборов не проводят под предлогом военного положения, ну и нам пытаются помешать, — констатировал Путин.

Ранее политолог Михаил Павлив заявил, что глава офиса президента Украины Кирилл Буданов и руководитель парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия могут устроить «тихий переворот» на Украине. По его словам, эта история вызревает уже не менее полугода и набирает обороты на фоне попыток команды главы Белого дома Дональда Трампа противодействовать влиянию Лондона на Киев.

Тем временем депутат Госдумы Анатолий Вассерман предположил, что Запад может поддержать смену власти на Украине, поскольку это улучшит репутацию Киева. По его мнению, накопленный руководителями страны «негативный багаж» открывает двери для «новых игроков», готовых сместить Зеленского.