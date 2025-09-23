Запад может поддержать смену власти на Украине, поскольку это может улучшить репутацию Киева, заявил NEWS.ru депутат Анатолий Вассерман. По его мнению, накопленный руководителями Украины «негативный багаж» открывает двери для новых игроков, что могло бы улучшить имидж Киева на Западе, который также, вероятно, поддержал бы такие перемены.

Сместить Ермака и Зеленского теоретически возможно, учитывая, что они оба накопили значительный негативный багаж. Существует множество желающих, которые могли бы прийти им на смену, тем самым улучшив репутацию украинского режима в глазах Запада. Запад, вполне вероятно, мог бы поддержать такие перемены, — заявил парламентарий.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что в ближайшем окружении президента Украины Владимира Зеленского могут произойти серьезные кадровые перестановки. По его данным, возможно усиление роли первого вице-премьера Михаила Федорова, который способен стать лидером «тихого переворота». Издание характеризует Федорова как одного из последних крупных политиков в окружении Зеленского, сохраняющего значительное влияние. Отмечается его медийность и положительный имидж, а также роль в июльском решении о возвращении полномочий антикоррупционным органам.