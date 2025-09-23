Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 15:21

В Госдуме рассказали, кто поддержит заговор против Зеленского

Депутат Вассерман: Запад поддержит смену власти на Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: PsnewZ/Keystone Press Agency/Global Look Press

Запад может поддержать смену власти на Украине, поскольку это может улучшить репутацию Киева, заявил NEWS.ru депутат Анатолий Вассерман. По его мнению, накопленный руководителями Украины «негативный багаж» открывает двери для новых игроков, что могло бы улучшить имидж Киева на Западе, который также, вероятно, поддержал бы такие перемены.

Сместить Ермака и Зеленского теоретически возможно, учитывая, что они оба накопили значительный негативный багаж. Существует множество желающих, которые могли бы прийти им на смену, тем самым улучшив репутацию украинского режима в глазах Запада. Запад, вполне вероятно, мог бы поддержать такие перемены, — заявил парламентарий.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что в ближайшем окружении президента Украины Владимира Зеленского могут произойти серьезные кадровые перестановки. По его данным, возможно усиление роли первого вице-премьера Михаила Федорова, который способен стать лидером «тихого переворота». Издание характеризует Федорова как одного из последних крупных политиков в окружении Зеленского, сохраняющего значительное влияние. Отмечается его медийность и положительный имидж, а также роль в июльском решении о возвращении полномочий антикоррупционным органам.

Анатолий Вассерман
Украина
Владимир Зеленский
Андрей Ермак
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США заявили о возможном выходе из процесса урегулирования на Украине
Омбудсмен высказалась о детской благотворительности
Лукашенко обозначил главные «косяки» правительства Белоруссии
Россия предупредила о рисках столкновения с НАТО из-за одного инцидента
P. Diddy может выйти на свободу сразу после вынесения приговора
Рубио рассказал, на что должна пойти Украина для разрешения конфликта
Ржаная мука: современная выпечка с пользой для здоровья
Экономист раскрыл пользу от финансового паспорта
«Не менее 9 млрд рублей»: источник раскрыл активы российского судьи
В Минобороны оценили прогресс в освобождении Купянска
Боец больше двух километров нес товарища под угрозой удара ВСУ
Раскрыто, почему при ударе России по Запорожью ФАБ оказались выгоднее ракет
«Зеленский уже труп»: кто готовит заговор, что это значит для Москвы
Захарова рассказала, чем молдавский народ отличается от властей в Кишиневе
Неизвестный поджигатель спалил шесть авто и скрылся
Онищенко предположил, чем обернутся слова Трампа о парацетамоле
«Война проиграна»: политолог назвал признаки конца правления Зеленского
В Петербурге осудили скрывавшуюся пять лет мошенницу
На Западе раскрыли ранее неизвестные детали о новых антироссийских санкциях
Онищенко объяснил, кого можно перевести на удаленку в случае эпидемий
Дальше
Самое популярное
Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.