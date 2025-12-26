Результаты прямых опросов о русскоговорящих на Украине не могут считаться полностью надежными из-за эффекта социального ожидания, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий м. По его словам, люди в условиях давления могут бессознательно подстраивать свои ответы под доминирующий запрос.

В социологии известно, что данные, полученные прямым опросом, менее надежны, чем те, которые получили косвенными способами. Опрашиваемые напрямую люди чаще всего даже неосознанно для самих себя стараются подогнать ответ под то, чего от них ожидают. Очевидно, сейчас, отвечая на вопросы в условиях массированного давления, когда русским фактически запрещают быть русскими на Украине, они даже при социологическом опросе стараются отвечать то, за что с меньшей вероятностью посадят. Но даже в таких условиях все равно почти половина сообщает, что говорит по-русски. Вероятнее всего, гораздо большая часть украинцев использует русский язык, — высказался Вассерман.

Ранее сообщалось, что почти половина жителей Украины продолжает использовать русский язык в повседневной жизни. 46% граждан говорят дома на русском: 35% респондентов — на двух языках одновременно, а еще 11,3% используют исключительно русский. 53,6% опрошенных заявили, что в семейном кругу общаются исключительно на украинском языке.