Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 11:51

«Массированное давление»: в ГД оценили опрос о русскоговорящих на Украине

Депутат Вассерман: опрос о русскоговорящих на Украине не надежен

Анатолий Вассерман Анатолий Вассерман Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Результаты прямых опросов о русскоговорящих на Украине не могут считаться полностью надежными из-за эффекта социального ожидания, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий м. По его словам, люди в условиях давления могут бессознательно подстраивать свои ответы под доминирующий запрос.

В социологии известно, что данные, полученные прямым опросом, менее надежны, чем те, которые получили косвенными способами. Опрашиваемые напрямую люди чаще всего даже неосознанно для самих себя стараются подогнать ответ под то, чего от них ожидают. Очевидно, сейчас, отвечая на вопросы в условиях массированного давления, когда русским фактически запрещают быть русскими на Украине, они даже при социологическом опросе стараются отвечать то, за что с меньшей вероятностью посадят. Но даже в таких условиях все равно почти половина сообщает, что говорит по-русски. Вероятнее всего, гораздо большая часть украинцев использует русский язык, — высказался Вассерман.

Ранее сообщалось, что почти половина жителей Украины продолжает использовать русский язык в повседневной жизни. 46% граждан говорят дома на русском: 35% респондентов — на двух языках одновременно, а еще 11,3% используют исключительно русский. 53,6% опрошенных заявили, что в семейном кругу общаются исключительно на украинском языке.

Украина
русский язык
украинцы
Анатолий Вассерман
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
