Распространение русского языка в Молдавии быстро сокращается, так как русскоязычные образовательные программы постепенно закрываются, заявил глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев в эфире телеканала ТСВ. По его словам, в стране быстрыми темпами закрывают группы в школах и детских садах, а также прекращают работу вузы.

В Молдове буквально галопирующими темпами закрываются русскоязычные группы в школах, в детских садах, закрываются вузы, то есть ограничивается ареал распространения русского языка, да и любого другого, кроме румынского, — указал дипломат.

Игнатьев также напомнил, что власти Кишинева рекомендуют школам Приднестровья вводить изучение румынского языка. Он подчеркнул, что конфликт между сторонами начался именно из-за попыток ограничить права жителей Приднестровья и навязать им другой язык, а также иную историю и культуру. По его словам, такие действия в итоге привели к вооруженному противостоянию 1992 года, когда Молдова начала военную операцию против региона.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что укрепление позиций русского языка способствует формированию более справедливого мирового порядка. Он отметил, что развитие и поддержка русского языка играет важную роль в поддержании многообразия культур в мире.