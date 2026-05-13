Молдавия оказалась в щекотливой ситуации из-за разрыва между США и ЕС Попович: Молдавия разрывается в попытках угодить ЕС и США одновременно

Молдавия оказалась в сложной геополитической ситуации из-за попыток одновременно ориентироваться на Брюссель и Вашингтон, заявил бывший министр образования республики Корнелиу Попович в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, интересы ЕС и США в последнее время все чаще расходятся.

«Прозападный» все чаще становится синонимом «проамериканский», а «проевропейский» — «пробрюссельский», — отметил политик.

По словам Поповича, Евросоюз все чаще подвергается критике из-за бюрократии, поэтому некоторые страны Восточной Европы начинают активнее ориентироваться на партнерство с США. Он подчеркнул, что республика не должна становиться «идеологическим сателлитом». По его мнению, стране необходима прагматичная внешняя политика, основанная на национальных интересах и рабочих отношениях как с ЕС, так и с США.

Ранее президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении по случаю Дня Победы призвал народы Грузии и Молдавии передать будущим поколениям добрые традиции дружбы и взаимопомощи. Российский лидер направил поздравительные обращения лидерам и гражданам иностранных государств в связи с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.