Психолог рассказал, почему молодые люди становятся курьерами мошенников

Молодые люди становятся курьерами мошенников из-за социальной незрелости, рассказал KP.RU профессор кафедры юридической психологии и права Московского государственного психолого-педагогического университета, в прошлом начальник психологической службы ФСИН России Михаил Дебольский. Как отметил эксперт, часто люди подозревают, что работа может быть противозаконной, однако сами убеждают себя в обратном.

Это такая психологическая защита, когда человек, хоть и видит, что здесь что-то не то, говорит себе: «Ничего страшного, это тебе только кажется». И даже когда выясняется, что он действительно участвовал в мошеннической схеме, убеждает себя и других: «Я же не знал, что так получится», — рассказал Дебольский.

Психолог подчеркнул, что такой способ ментальной защиты позволяет сохранить достоинство в собственных и чужих глазах. По его словам, в таком случае человек может себя оправдать, так как не совершал насильственных действий и не являлся инициатором передачи средств.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали подростка за попытку поджечь тепловоз по указанию телефонных мошенников. Инцидент произошел в Кемеровской области на станции Кемерово-Сортировочное.