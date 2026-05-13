День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 11:38

Психолог рассказал, почему молодые люди становятся курьерами мошенников

Психолог Дебольский: курьерами мошенников становятся из-за социальной незрелости

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Молодые люди становятся курьерами мошенников из-за социальной незрелости, рассказал KP.RU профессор кафедры юридической психологии и права Московского государственного психолого-педагогического университета, в прошлом начальник психологической службы ФСИН России Михаил Дебольский. Как отметил эксперт, часто люди подозревают, что работа может быть противозаконной, однако сами убеждают себя в обратном.

Это такая психологическая защита, когда человек, хоть и видит, что здесь что-то не то, говорит себе: «Ничего страшного, это тебе только кажется». И даже когда выясняется, что он действительно участвовал в мошеннической схеме, убеждает себя и других: «Я же не знал, что так получится», — рассказал Дебольский.

Психолог подчеркнул, что такой способ ментальной защиты позволяет сохранить достоинство в собственных и чужих глазах. По его словам, в таком случае человек может себя оправдать, так как не совершал насильственных действий и не являлся инициатором передачи средств.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали подростка за попытку поджечь тепловоз по указанию телефонных мошенников. Инцидент произошел в Кемеровской области на станции Кемерово-Сортировочное.

Общество
мошенники
курьеры
психологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичка «убила» мужа из-за алиментов
В Госдуме высказались о введении обязательного экзамена по истории в школах
Российские войска разнесли отряд «Кракена» в зоне СВО
На Западе нашли виновного в отказе ЕС принять Украину
Диетолог предупредила об опасности вакуумации
Более 700 шкурок соболя и куницы нашли в посылках на почте
Талибы прибыли в Россию с важным визитом
Массированный налет сотен дронов ВСУ разбился о российскую систему ПВО
Биолог напомнил, как эффективно защитить питомцев от клещей
В Брянском районе ранены два мирных жителя
Российские войска выполнили важную задачу на территории Украины
Умерла звезда советского фильма «Вкус хлеба»
Автолюбителям рассказали, какие элементы чаще выходят из строя в межсезонье
Дмитриев рассказал, на что закрывают глаза европолитики в вопросе Украины
Измельчивший тело жены в блендере мужчина получил пожизненный срок
Психолог ответила, как правильно готовиться к экзаменам
Мирные россияне погибли при ударах беспилотников ВСУ
Россиянам рассказали, выгодно ли сейчас инвестировать в недвижимость
Володин намекнул на ужесточение контроля за мигрантами
В ЕС обсуждают беспрецедентные ограничения для российских дипломатов
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.