Стало известно, как изменятся цены на аренду квартир в июне Бизнес-эксперт Трепольский: аренда жилья в мегаполисах подорожает на 1,5% в июне

Стоимость аренды квартир в крупнейших городах страны может повыситься на 1,5% в июне, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский. Он отметил, что дорогая ипотека удерживает часть потенциальных покупателей на рынке найма, а это влияет на цены на съем жилья.

В июне по сравнению с маем ожидается стабилизация цен с незначительным ростом (в пределах 1,5%) в мегаполисах. Это обусловлено тем, что к июню рынок «вымывает» наиболее доступные предложения, которые были выставлены весной. Кроме того, собственники начинают индексировать стоимость, ориентируясь на высокий инфляционный фон. В Москве и Петербурге дополнительным драйвером выступает приток трудовых мигрантов и абитуриентов, начинающих поиск жилья заранее, до пика в августе, — подчеркнул Трепольский.

По его мнению, начало летнего сезона, как правило, считается хорошим периодом для долгосрочной аренды. При этом в 2026 году этот сезонный фактор будет сдерживаться высокой ключевой ставкой в связи с недоступностью ипотеки.

Ранее экономист Илья Мосягин заявил, что, несмотря на текущее снижение цен на съем жилья, в ближайшем будущем стоимость аренды недвижимости вырастет. По его словам, существенные изменения ожидаются уже в августе и сентябре 2026 года.